El hombre en prisión por asesinato de una mujer en Benahavís confesó en un diario ser autor del crimen

1109274.1.260.149.20260806123449 La Guardia Civil detiene al presunto autor del crimen de una mujer en Benahavís (Málaga) - GUARDIA CIVIL

Durante el periodo de su huida lo dejó en la entrada de la vivienda de un amigo que lo encontró y entregó a la Guardia Civil MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El hombre que está en prisión tras ser detenido en relación con la presunta autoría de la muerte de una mujer, con la que había mantenido una relación sentimental desde 2018 a 2020, en Benahavís (Málaga) el pasado julio confesó en un diario ser el autor material del crimen.

Así lo ha señalado la Guardia Civil en un comunicado, en el que han informado de la operación 'Biznaga'. En concreto, los hechos tuvieron lugar el pasado día 21 de julio cuando una vecina de Benahavís llamó al 112 informando de que estaba escuchando gritos de su vecina pidiendo auxilio. Tras la llamada, la mujer observó a un hombre saliendo del domicilio, realizando un video con su teléfono móvil.

Al llegar los servicios de emergencia al lugar, se encontró en el interior de la vivienda a una mujer fallecida, de 45 años y de origen húngaro, con una profunda herida en el cuello y semidesnuda. Por ello, se inició una investigación para la identificación del sospechoso y su localización, realizándose un cerco policial para interceptarlo y proceder a su detención.

Tras las gestiones llevadas a cabo se comprobó que el sospechoso había emprendido la huida en un vehículo que dejó abandonado en la localidad malagueña de Marbella.

Tras recabar indicios que apuntaban a que podría encontrarse oculto en una zona de monte de la localidad de Istán, se realizó un operativo policial sobre diferentes zonas de bosque siendo localizado el pasado día 31 de julio escondido tumbado junto a un bancal.

Al verse cercado por la Guardia Civil, se produjo un corte en el cuello con un cúter que tenía en la mano, procediendo de inmediato a auxiliarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El hombre fue trasladado en estado inconsciente al Centro de Salud de Istán desde donde fue trasladado al Hospital Costa del Sol, determinándose que no corría peligro su vida, siendo dado de alta al día siguiente, momento en el que se procedió a su detención.

El presunto autor y la víctima habían mantenido una realización sentimental desde 2018 hasta 2020, momento en el que había cesado la relación y el se marchó a su país de origen. Tras varios años en el extranjero, decidieron retomar el contacto, siendo actualmente compañeros de piso.

Durante el periodo de su huida, el autor escribió un diario en el que confesaba haber realizado el asesinato y que dejó en la entrada de la vivienda de un amigo que lo encontró y entregó a la Guardia Civil.

Al detenido se le acusa de los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género. La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo del laboratorio de criminalística y el Equipo de Policía Judicial de Estepona junto con otras unidades de la Comandancia de Málaga.

La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella número 4 ante el que fue puesto a disposición judicial el detenido el día 3 de agosto, decretándose por la autoridad judicial su ingreso en prisión.