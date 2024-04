SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha detallado este miércoles que la Administración autonómica sanitaria ha suscrito un total de 18 contratos con los hospitales privados de Asisa. Cuatro de esos contratos son para asistencia sanitaria complementaria, de los cuales tres de ellos culminan este año 2024, y el resto, los de emergencia firmados en el marco de la pandemia.

En relación a las críticas de los socialistas sobre la "destrucción de la sanidad pública para fortalecer a la privada" con el incremento de hasta un 54% del presupuesto para ésta en los últimos cinco años --sólo en 2024, serán 1.000 millones los que se destinen a conciertos, según el PSOE-- y sus reproches por "negar" una comisión de investigación en relación a los contratos de emergencia, la consejera ha recordado a los socialistas que disponen de dos vías: pueden ir al SAS "las veces que quieran" a consultar la documentación o la "vía judicial". "Todos los contratos de emergencia están avalados por los servicios jurídicos", ha sentenciado.

En respuesta a la petición de información realizada por PSOE, Por Andalucía --que finalmente no ha asistido-- y Vox en comisión parlamentaria sobre contrataciones con el grupo privado Asisa y el fichaje por parte de ésta del exviceconsejero y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, la titular andaluza de Salud ha detallado que, en el caso de la contratación provincial, se han firmado con este grupo sanitario cuatro contratos de asistencia sanitaria complementaria, y ha sostenido que hay "una Ley de incompatibilidades muy mejorable".

En Almería, con el Hospital Mediterráneo HLA para la derivación de pacientes del Torrecárdenas para la realización de pruebas diagnósticas de resonancia magnética nuclear. Este contrato se inició en agosto de 2018 y finalizará en agosto de este año 2024; en el caso de Cádiz, es un contrato para pruebas diagnósticas de TAC en el Hospital Jerez HLA, con inicio en abril de 2019 y finalización en enero de 2024; en Huelva, el contrato tiene como objeto estancias médicas para la provincia en la Clínica Los Naranjos HLA, que se iniciaba en octubre de 2015 y finalizó en noviembre de 2019; y, por último, en Sevilla para dar servicio en pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos con la clínica Santa Isabel HLA, con fecha de abril de 2015 hasta febrero de 2024.

"Algunos de estos expedientes de contratación alcanzan hasta el año 2015, porque, a pesar del ejercicio de olvido voluntario de algunas de sus señorías, también se realizaban contratos con este grupo hospitalario en los gobiernos socialistas de Andalucía", ha apostillado la consejera Catalina García en su intervención. En el caso de los contratos de emergencia con motivo de la pandemia, el SAS rubricó con los hospitales HLA de Asisa catorce contratos. En Almería, son dos los contratos, ambos con el Hospital HLA Mediterráneo para cirugías y pruebas diagnósticas. El primero de ellos tuvo fecha de inicio de agosto de 2020 y finalización de enero de 2021 con un importe de 3,8 millones. El segundo se extendía desde febrero de 2021 a septiembre de 2022.

En Cádiz, son cuatro los contratos para procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas. Dos de los cuatro son con el Hospital La Salud HLA, en el periodo de agosto de 2020 a enero de 2021, y de febrero de 2021 a septiembre de 2022. También son dos los contratos igualmente para cirugías y pruebas diagnósticas con el Hospital Puerta del Sur de Jerez. El primero de ellos se inició en agosto de 2020 y finalizó en enero de 2021 con un importe de 1,3 millones de euros. El segundo se inició en febrero de 2021 y finalizó en septiembre de 2022.

Los dos contratos de Granada se corresponden con el Hospital La Inmaculada HLA para cirugías y pruebas diagnósticas. El primer periodo se extiende de agosto de 2020 a enero de 2021 y el segundo desde febrero de 2021 a septiembre de 2022. Huelva tiene dos contratos, ambos con la Clínica HLA Los Naranjos y como los anteriores para cirugías y pruebas diagnósticas. El primero va desde agosto de 2020 a enero de 2021 y el segundo de febrero de 2021 a septiembre de 2022. Los contratos realizados en la provincia de Málaga son también dos, con el Hospital El Ángel HLA, y para la misma actuación. En este caso, los periodos son agosto de 2020 a enero de 2021 y de febrero de 2021 a septiembre de 2022. Por último Sevilla, a través de dos conciertos con la Clínica HLA Santa Isabel. El primer concierto se extiende de agosto de 2000 a enero de 2021 y el segundo de febrero de 2021 a septiembre de 2022.

"Durante la pandemia, la contratación de emergencia constituyó un mecanismo imprescindible. Por disposición legal, habilitaba para adoptar de manera inmediata las medidas fueran necesarias para evitar o mitigar los terribles efectos de la pandemia. Sin embargo, este Gobierno demostró su interés en garantizar la transparencia, el orden y la uniformidad en la utilización de este recurso extraordinario para atender necesidades perentorias y el resultado fue la instrucción 1/2021 en la que se establecen las directrices obligatorias para la utilización de este recurso excepcional de contratación, los requisitos que ha de cumplir la declaración de emergencia, la obligación de formalizar y los términos en que ha de darse publicidad a los contratos de emergencia", ha argumentado García.

"Hasta ese momento, ningún gobierno se había ocupado de la ordenación de la contratación de emergencia. Por el contrario, a día de hoy, cualquier ciudadano, consultando el portal de contratación de la Junta de Andalucía, que es público, puede conocer qué se contrata por esta vía y cuál es la justificación en cada caso.De hecho, la Cámara de Cuentas, en sus informes de los últimos años de gobiernos socialistas, apuntaba que en el 90% de los casos no constaba publicidad, mientras que en los últimos años ha sido del 100%", ha concluido.

INTERVENCIONES DE LA OPOSICIÓN

La parlamentaria socialista María Ángeles Prieto ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno tenía "un plan premeditado" para la sanidad pública. En virtud a ese plan, el PSOE ha afirmado que la Junta "adjudicó a dedo" 243 millones de euros en contratos de emergencia de los cuales 44 fueron a once hospitales privados de Asisa. Posteriormente, en una rueda de prensa, el PSOE ha elevado esta cifra a 65 millones de euros. "Esto, además, no ha servido para reducir las listas de espera", ha remarcado Prieto, para la que "el problema no es volver al sector privado después de ser un alto cargo", sino en que "no se cumplen los plazos legales" y que se ha "beneficiado" a una empresa que es la que contrata al alto cargo, en alusión al fichaje de Guzmán por Asisa. Un fichaje que el Gobierno andaluz ve "incompatible" hasta julio de este año en aplicación de la actual Ley de incompatibilidades.

Vox ha pedido "datos" de los conciertos y adjudicaciones con otros hospitales y grupos sanitarios privados para ver "cuánto obtuvieron" porque "lo más importante es conocer si Asisa recibió trato de favor respecto al resto de compañías". "El concierto con Asisa ha supuesto 43 millones en dos años y medio. Una cantidad mínima de lo que factura esta compañía", ha manifestado el parlamentario de Vox Rafael Segovia. "Pedimos que nos ofrezca datos sobre el beneficio que obtuvieron las restantes entidades en sus convenios con la Junta que es lo que nos permitirá llegar a una conclusión justa para todos", ha puntualizado.

La consejera de Salud y Consumo ha recordado los últimos datos publicados en los indicadores del Sistema Nacional de Salud que sitúan a la Andalucía en los últimos puestos en porcentaje de gasto en conciertos. En concreto, Andalucía ocupa el decimocuarto lugar de 17, con un 3,86%. En este sentido, ha señalado que la media española es 8,76%, lo que supone que la comunidad está casi cinco puntos por debajo de la media nacional.