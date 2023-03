Por Andalucía urge a la Junta a ponerse "manos a la obra" en tareas para prevenir incendios forestales: "Ya vamos tarde"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha urgido este miércoles al Gobierno de la Junta a ponerse "manos a la obra" en la realización de tareas para prevenir incendios forestales, y ha advertido de que "ya vamos tarde" al respecto.

Así lo ha trasladado la portavoz adjunta del grupo, Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha hecho eco de la "preocupación" que trasladan "los sindicatos mayoritarios" en el dispositivo de la Junta contra los incendios forestales --el Infoca-- acerca de que "estamos a muy poco tiempo de que empiece la época de muy alto riesgo de incendios" forestales en Andalucía, que "este año se va a adelantar" por factores como la sequía, y la "campaña de prevención" por parte de la Junta "está siendo insuficiente, con una inversión muy baja", según ha advertido.

La también presidenta de Más País Andalucía ha remarcado que los sindicatos del Infoca están subrayando que "hace falta más plantilla, y que no se dispone de los medios necesarios para trabajar sobre el terreno", además de que "nos recuerdan que los incendios se apagan en invierno".

"Si no hay actividad de prevención, es inevitable que los incendios arrasen con todo", ha avisado en esa línea Esperanza Gómez, que además ha subrayado que, "según todos los expertos, esta temporada la masa forestal no ha tenido la oportunidad de hidratarse convenientemente por la sequía y las altas temperaturas prematuras".

La representante de Por Andalucía ha insistido en criticar que "la Junta no está haciendo nada, y hay que exigirle que no espere a agosto a que nos diga que hacen falta medios para apagar los incendios", porque "hay que evitar" que estos fuegos "no tengan el poder de destrucción que tienen porque no se ha hecho la tarea de prevención necesaria".

"La imprevisión y la poca conciencia de la Junta al respecto de los incendios forestales es dramática, y además demuestra que los calificativos de 'política verde' y 'revolución verde'" que el presidente Juanma Moreno "atribuye a su gobierno son una farsa", ha manifestado Esperanza Gómez.

Así, la portavoz adjunta de Por Andalucía ha concluido emplazando al Gobierno de la Junta a que "por favor se ponga manos a la obra, que ya vamos tarde, y los sindicatos" del Infoca "lo llevan advirtiendo prácticamente desde el año pasado", y "este verano todo apunta a que las condiciones serán peores que nunca" para los incendios forestales.