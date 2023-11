Por Andalucía urge a Moreno a "ejercer de moderado" y "separarse" de ataques a sedes del PSOE y de "delirios" del PP

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a que comience a "abandonar el papel de replicante de los delirios de su partido gestados" en la sede nacional del PP --en la madrileña calle Génova--, y a "comenzar a ejercer de lo que presume, de persona moderada y de firmes convicciones democráticas que le deberían llevar a separarse con claridad de lo que está pasando" en los últimos días con las protestas que se están registrando ante sedes del PSOE, en algunos casos con muestras de violencia por parte de los manifestantes.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha pronunciado así sobre dichas protestas que se están registrando en distintos puntos de España, también en la comunidad andaluza, ante sedes del PSOE en contra de la anunciada ley de amnistía que el PSOE negocia con partidos independentistas catalanes para conseguir su apoyo de cara a la investidura de su líder, Pedro Sánchez, para ser reelegido como presidente del Gobierno.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha señalado que desde su grupo llevan "tiempo alertando de los peligros que suponen para la convivencia social y política el que por parte de la derecha y de la extrema derecha se inyectaran soflamas, hipérboles y arengas que, con una manera de proceder muy irresponsable, colocan al final a la sociedad en unas situaciones de crispación que tienen su traducción en elementos crecientes de quiebra de esa convivencia pacífica y de esa malla que nos sostiene a todos en las convicciones democráticas".

"Lo que está sucediendo en las puertas de la sede del PSOE, que cuenta por supuesto con todo nuestro arropo y solidaridad, es una expresión nueva de esa escalada creciente de las consecuencias de meter savia bruta, pensamiento bruto a la conversación pública política y dejar en entredicho los valores democráticos, la esencia democrática de la discrepancia política y los canales que tienen nuestras instituciones para dirimir esas discrepancias ajenas a la violencia, al hostigamiento, a la persecución personal", ha razonado Inmaculada Nieto.

RECLAMA "CLARIDAD Y FIRMEZA" A MORENO

Tras ello, ha añadido que "en todo ese contexto hay que ser muy claros y muy firmes, y echamos en falta la claridad y la firmeza del presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, a quien ha reprochado haber sido "en multitud de ocasiones uno de los actores que ha participado en replicar la soflama que durante mucho tiempo vienen inflamando gratuitamente a la sociedad y, por tanto, contribuyendo a que se deteriore la convivencia democrática en nuestro país".

En esa línea, la también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha considerado que "no está de más" que el también presidente del PP andaluz y "uno de los valores con mayor proyección pública en este país del PP, comenzara a abandonar ese papel de replicante de los delirios de su partido gestados allí en 'Génova', y comenzar a ejercer de lo que presume, de persona moderada y de firmes convicciones democráticas que le deberían llevar a separarse con claridad de lo que está pasando estos días".

Inmaculada Nieto ha añadido que Moreno también debería evitar "volver a cometer en un futuro la torpeza y la irresponsabilidad de replicar esa arenga incendiaria de su partido --el PP--, que no acaba de digerir que estamos en un sistema democrático y de Derecho, y que todo lo que se está haciendo en el ámbito de las instituciones tiene total y justa correspondencia con nuestro ordenamiento legal".

DEBATE SOBRE LA AMNISTÍA EN EL PARLAMENTO

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Inmaculada Nieto se ha posicionado respecto a la propuesta de Vox de celebrar un debate monográfico sobre la amnistía en el Pleno del Parlamento, y al respecto ha llamado la atención acerca de que, "tal y como están las cosas, es muy probable que acabemos teniendo un Pleno monográfico para hablar de amnistía antes que uno de sanidad pública" como el que el PSOE-A y Por Andalucía llevan "desde hace unos cuantos meses" reclamando.

En todo caso, ha agregado que por parte de Por Andalucía "no rehuimos el debate", y "está bien que, en sede parlamentaria, Vox explique cómo se defienden las instituciones democráticas gritando 'viva Franco', y ver cómo lo justifica o lo contemporiza el Partido Popular", ha continuado antes de apuntar que "puede ser hasta un debate interesante".

No obstante, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que la "mayoría absoluta" del Parlamento debería tener "la deferencia" de "darle prioridad, de entrada", a la celebración de un debate monográfico sobre la situación de la sanidad pública andaluza, que "sería de mayor utilidad y provecho para la ciudadanía andaluza" que uno sobre la amnistía a encausados por el proceso independentista catalán, si bien ha insistido en señalar que por parte de su grupo, que no tiene voto en la Mesa del Parlamento, "no vamos a ser un obstáculo en modo alguno a que se celebre un debate sobre ningún asunto en la Cámara", y el que reclama Vox "puede ser algo muy ilustrativo", ha concluido.