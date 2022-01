Andalucía ve un "globo sonda" la propuesta de Montero que no plantea soluciones a la infrafinanciación de la comunidad

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía considera un "globo sonda" la propuesta trasladada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades para abrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica porque "no entra al fondo" de la cuestión y se limita a plantear "un cálculo sobre población ajustada" pero sin abordar soluciones a la "infrafinanciación" que sufren regiones como la andaluza.

Así lo expresa el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, en una entrevista con Europa Press en la que recuerda que la ministra María Jesús Montero ya reconoció a su llegada al Gobierno en 2018 que la reforma de la financiación autonómica "no era prioritaria" frente a la "admirable postura que mantenía" en esta materia como consejera de Hacienda "y ahora lo que han remitido es un cálculo sobre población ajustada y ni siquiera es un proyecto de modelo de financiación que planteen ellos".

Bravo advierte de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que con esa propuesta "Andalucía perdería el 0,5% con respecto al sistema actual", que ya mantiene "infrafinaciada" a la comunidad, con lo que "no sólo no recuperamos lo perdido, sino que empeoramos", mientras que sí beneficia a comunidades como Valencia.

En su opinión, el debate no se debe limitar a "la población ajustada" sino que debe abordar otras cuestiones como "si va haber más recursos o no como decía la propia ministra", que como consejera andaluza de Hacienda "defendía incrementar el sistema con 16.000 millones de euros más, 4.000 de ellos para Andalucía, y todo eso no está, con lo cual es simplemente un globo sonda para intentar decir que ya está trabajando en ese sistema de financiación".

FONDO TRANSITORIO Y FONDO COVID

Bravo destaca que la propuesta de Hacienda "no entra al fondo del sistema de financiación autonómica, porque hay esas variables, pero no habla de los sistemas de inversión que permiten por ejemplo 1.700 millones de euros para el aeropuerto del Prat o la gestión de los fondos Next Generation" e insiste en reclamar un fondo transitorio para evitar que Andalucía siga "perdiendo 800 ó 900 millones" mientras no se aprueba el nuevo modelo al igual que comunidades como Valencia, Murcia o Castilla la Mancha. También incide en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda "nos diga qué pasa con el fondo Covid porque estamos viendo que se están incrementando los contagios".

A su juicio, la clave reside en que el Gobierno no se limite a plantear un modelo de financiación "solamente para un día concreto y una presentación concreta" sino que demuestre que "realmente cree en las comunidades autónomas como elemento de gestión del estado del bienestar, porque gestionan tres de los cuatro pilares fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales mientras que el Gobierno tiene las pensiones, con lo cual hay que trabajar conjuntamente siempre".

Preguntado por si la pandemia del coronavirus ha puesto en cuestión el modelo autonómico vigente, Bravo considera que "ha demostrado la importancia de la labor de las comunidades, que gestionan la sanidad y la administración de vacunas, y la necesidad de seguir mejorando el modelo autonómico y la coordinación entre Gobierno, comunidades, diputaciones y ayuntamientos como recoge la Constitución".

"Si España es líder en vacunas a nivel mundial lo han hecho las comunidades autónomas y me gustaría que el señor Sánchez se lo agradeciese a las comunidades autónomas. Luego, si quiere, que se apunte el tanto como presidente del Gobierno de España. Pero primero que agradezca las comunidades autónomas que han sido y son las que lo han hecho", ha concluido el consejero andaluz de Hacienda.