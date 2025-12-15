Andalucía está ya "por encima" del número de pernoctaciones hotelera de 2024, con más de 57 millones

Archivo - Turistas y residentes hacen colas para visitar el museo Picasso Málaga en el XXI aniversario de la pinacoteca. A 21 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado este lunes que la comunidad ya está "por encima" del número de pernoctaciones hotelera con respecto a 2024, con "más de 57 millones en lo que llevamos de año". "Estamos aproximadamente en un 1% más", ha anotado el consejero.

Así lo ha anunciado Bernal en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha confiado en que la nueva Ley de Turismo Sostenible esté aprobada entre finales de marzo y principios del mes de abril y en la que ha reconocido que Andalucía crece "más en el invierno que lo que lo hace en verano" en términos de turismo.

Además del crecimiento de las pernoctaciones hoteleras, el consejero de Turismo ha destacado dos incrementos en cuestiones "muy importantes". En primer lugar se ha referido al empleo, donde medio millón de andaluces "han podido trabajar en la industria turística con una tasa de temporalidad que ha sido la más baja de la historia".

Esta tasa se ha situado, de hecho, en un 17% frente al 40 y hasta 80% de "hace décadas". En segundo término, el consejero ha llamado la atención sobre los ingresos. "Vamos a sobrepasar, por primera vez en la historia, los 30.000 millones de euros", ha apuntado.

Arturo Bernal se ha referido igualmente a la nueva campaña 'El trato andaluz'. "Una campaña no de promoción sino de sensibilización, en la que queremos poder el acento en lo que realmente es la esencia de Andalucía, que no es otra que la convivencia". "Es la parte que tenemos que proteger tanto los andaluces somo los que nos visitan", ha sentenciado el consejero andaluz.