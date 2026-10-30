Andalucía ya registra nueve fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza ya nueve fallecidos en el grave accidente ferroviario registrado el pasado miércoles, 28 de octubre, en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

Según la información recopilada por Europa Press, entre los fallecidos se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez. La exministra, de 59 años, viajaba en uno de los asientos del tren de Iryo, que fue embestido por un AVE de Renfe. Ambos convoyes habían partido de Madrid y se dirigían a Sevilla, donde Báñez tenía previsto participar en un acto empresarial organizado por la patronal andaluza.

Entre las víctimas también figura el padre del actor sevillano César Vicente, conocido por sus papeles en películas como 'Dolor y gloria', de 'Pedro Almodóvar', y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez. Asimismo, han fallecido los sevillanos Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado.

El empresario granadino Francisco J. R., de 51 años, conocido por todos como Curro, también se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario. Viajaba en el vagón 7 del AVE que colisionó con el tren de Iryo, en el asiento 13C. Aunque residía en Madrid, mantenía estrechos vínculos familiares y de amistad en Granada.

Por otra parte, entre las víctimas mortales se encuentra Francisco José Barbero Liébanas, de 32 años y natural de Córdoba. El joven viajaba desde Madrid a su ciudad natal para visitar a su familia. Además, mantenía vínculos con el municipio jiennense de Bélmez de la Moraleda, de donde es originaria su madre, y era estudiante de la Universidad de Jaén (UJA).

Entre los fallecidos figura asimismo una joven mallorquina de 26 años con vínculos familiares en Rute (Córdoba). La joven viajaba en el vagón 7 del AVE siniestrado, que colisionó con el tren de Iryo, y se dirigía a Sevilla por motivos laborales junto a una compañera de trabajo y dos fotógrafos. Era la única de los cuatro compañeros de la que todavía no se tenían noticias.

Uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos que permanecían desaparecidos tras el accidente, José Manuel Chacón, de 31 años, también se encuentra entre las víctimas del siniestro. El agente, que llevaba cinco años en servicio, estaba destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

Por último, entre las víctimas del accidente figura María de los Ángeles M., vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga) y propietaria de un hostal. Natural de Madrid, residía en el municipio malagueño desde hacía aproximadamente cinco o seis años.

Este accidente supera ya en gravedad al registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales y 152 heridos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se encuentra actualmente investigando las causas del siniestro.