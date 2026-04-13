Andalucistas designa a Manuel Ortega como cabeza de lista en Córdoba para las próximas elecciones andaluzas

El cabeza de lista de Andalucistas por la provincia de Córdoba para las elecciones del 17 de mayo de 2026, Manuel Ortega. - ANDALUCISTAS

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas-Pueblo Andaluz ha designado a Manuel Ortega Fernández como cabeza de lista por la provincia de Córdoba para las próximas elecciones andaluzas, apostando por una figura "profundamente vinculada" al movimiento vecinal, a la defensa del patrimonio urbano y, sobre todo, "a la lucha diaria contra las desigualdades que siguen marcando la vida de muchos barrios andaluces".

En contexto, Ortega es residente en Córdoba, jubilado, presidente de la Asociación Vecinal San Lorenzo Existe, secretario portavoz de La Judería Existe, portavoz del partido político Andalucía Entre Todos y vinculado también al trabajo social y ciudadano en espacios como la Asociación Vecinal La Palabra, en el barrio de Las Moreras. Así, Ortega llega a esta candidatura con una trayectoria de compromiso sostenido con la vida de la ciudad y "con las realidades más duras que siguen golpeando a una parte importante de la población andaluza".

Desde la coalición han destacado que su designación representa "una apuesta clara" por la "Andalucía real, la que no sale en los grandes discursos institucionales pero sí en las colas del paro, en la precariedad cotidiana, en la falta de expectativas y en los barrios donde demasiadas veces se ha normalizado la exclusión".

El candidato de la coalición a la presidencia de la Junta de Andalucía, Christopher Rivas, ha valorado positivamente la incorporación de Manuel Ortega al proyecto andalucista, y ha subrayado que su candidatura "pone el foco exactamente donde tiene que estar, en la dignidad de la gente y en los territorios que llevan demasiado tiempo esperando respuestas".

Asimismo, desde Andalucistas han sostenido que Córdoba refleja "con claridad una de las grandes contradicciones de Andalucía", puesto que se trata de "una tierra rica en historia, patrimonio, cultura y potencial humano, pero que sigue conviviendo con bolsas estructurales de pobreza, exclusión y falta de oportunidades que se han enquistado en demasiados barrios y municipios".

Asimismo, la coalición ha considerado "especialmente preocupante" la situación de muchos entornos urbanos y periféricos, "donde la falta de empleo estable, la precariedad, la escasez de recursos públicos, el deterioro social y la ausencia de expectativas están generando una cronificación de la desigualdad que ya no puede seguir tratándose como una cuestión secundaria".

A juicio de la formación andalucista, no puede hablarse de "progreso real" mientras haya barrios enteros "condenados a sobrevivir sin herramientas suficientes para cambiar su situación", ni "puede construirse una Andalucía digna si se sigue tolerando que miles de familias vivan atrapadas en una lógica de exclusión heredada y casi asumida como irreversible".

Por ello, han concretado que, con la candidatura de Manuel Ortega, se quiere poner en el centro la realidad de una parte de Andalucía "que no aparece en los escaparates, pero que sostiene día a día el peso de las peores consecuencias del abandono político".

De este modo, han considerado "imprescindible" reforzar la acción pública en ámbitos como la educación, los servicios sociales, la atención comunitaria, la vivienda, el empleo de proximidad, la mejora del entorno urbano y el acompañamiento real a las familias más vulnerables.

En suma, para Andalucistas, el problema no es solo la existencia de pobreza, sino "el hecho de que en muchos lugares se haya instalado la sensación de que no hay salida posible". Y esa resignación, según han apostillado, "es una de las formas más crueles del abandono institucional".

De este modo, han asegurado que el perfil de Manuel Ortega aporta la legitimidad de quien ha estado "años implicado en la defensa de su ciudad, de sus barrios y de su patrimonio humano y social, lejos de las lógicas de aparato y cerca de las preocupaciones cotidianas de la gente".

En contexto, su trayectoria en el movimiento vecinal, tanto en el casco histórico como en zonas "especialmente sensibles" desde el punto de vista social, ha estado marcada por la idea de que la política "solo tiene sentido si sirve para mejorar la vida de quienes más lo necesitan".

Además, desde la organización han destacado que esa mirada conecta de forma natural con un andalucismo "útil, social y con los pies en el suelo", que no se limita a reivindicar identidad, sino que entiende que defender Andalucía "significa también combatir la pobreza, proteger a la gente y no dejar atrás a ningún territorio". "Hay una Andalucía brillante y otra Andalucía herida. Y la política tiene la obligación de mirar a las dos, no solo a la que sale bien en las fotos", han indicado desde la organización.

De este modo, con la designación de Manuel Ortega, Andalucistas "refuerza así una candidatura construida desde la cercanía, el compromiso social y la convicción de que la lucha contra la desigualdad también debe ser una prioridad central del andalucismo político".

