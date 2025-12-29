El año 2026 comenzará en Andalucía con lluvias generalizadas de viernes a domingo y temperaturas por debajo de la media

Archivo - Varias personas paseando con paraguas bajo la lluvia. Imagen de archivo. - EMERGENCIAS CARTAGENA - Archivo

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año comenzará en Andalucía, en cuanto a la meteorología se refiere, con precipitaciones generalizadas de viernes a domingo y temperaturas por debajo de la media, situándose el fin de semana en valores entre los 16 grados de máximas y los 10 grados de mínimas.

Según ha detallado este lunes a Europa Press el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, "para los días que quedan del año 2025, en Andalucía se esperan cielos poco nubosos o despejados, con ausencia de precipitaciones". Además, en cuanto a las temperaturas, "no se esperan cambios, por lo que seguirán ligeramente por debajo de la media de esta época".

Sin embargo, del Pino ha asegurado que el primer día del año 2026, el jueves, seguirán los cielos poco nubosos o despejados, aunque "no se descarta una mayor nubosidad e incluso lluvia en la provincia de Huelva y quizás en comarcas cercanas de Cádiz y Sevilla, en todo caso de escasa consideración y sin cambios en las temperaturas".

En este sentido, del Pino ha insistido en que "para el viernes, 2 de enero, se esperan cambios debido a la llegada de una borrasca, aumentando la nubosidad en la mitad occidental de Andalucía".

De cara al fin de semana, ha asegurado "continuará la borrasca afectando a Andalucía porque se esperan cielos nublados con precipitaciones en la mayor parte de la región.

CABALGATAS Y REYES

Ya el lunes de la próxima semana, 5 de enero, día de las cabalgatas, el experto ha señalado que "probablemente empiecen a abrirse claros en las comarcas occidentales, todavía con alguna probabilidad de lluvia en la segunda mitad del día en las comarcas orientales".

El martes, 6 de enero, Día de Reyes, "muy probablemente dominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía". Por tanto, no se esperan precipitaciones para ese día.