Añora (Córdoba) acogerá el próximo sábado la XIV búsqueda de 'La bellota más grande' de Los Pedroches

Cartel de XIV edición de 'La bellota más grande' de Los Pedroches. - CIET LOS PEDROCHES

AÑORA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El Parque de San Martín de la localidad cordobesa de Añora acogerá el próximo sábado, día 29 de noviembre, la celebración de una nueva edición de 'La bellota más grande de Los Pedroches', un evento que llega a su XIV edición y que cita a todos aquellos que se animen a recorrer la dehesa en busca de bellotas de gran calibre.

Según exponen las bases del concurso, consultadas por Europa Press, una vez recibidas todas las bellotas presentadas a concurso, que tiene el objetivo de "poner en valor la dehesa de Los Pedroches", se procederá a "su pesado (sin cascabel) en una báscula de precisión", donde se comprobará cuál es la de más peso, "si aún hubiese empate, se medirá su volumen". Además, el concurso se retransmitirá en directo en las redes sociales del CIET Los Pedroches.

Las personas interesadas en participar podrán presentar sus frutos el mismo día del concurso, desde las 9,30 hasta las 13,00 horas, momento en el que se cerrará oficialmente el plazo de entrega. Las bellotas deberán entregarse en un sobre cerrado, con los datos de contacto visibles en el exterior.

El pesaje se realizará bajo supervisión de María Dolores Carbonera, jueza del concurso y directora del centro Ifapa de Hinojosa del Duque. La pieza ganadora recibirá un jamón de bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, cortesía de Covap, entidad patrocinadora del concurso.

Cabe destacar que "únicamente serán admitidas bellotas procedentes de encinas ('Quercus ilex'), quedando excluidos frutos de otras especies como roble, alcornoque o quejigo". Además, las bellotas deben presentarse "totalmente sanas y sin manipulaciones".

El certamen convocado por el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (Ciet) Los Pedroches junto con el Ayuntamiento de Añora, cuenta además con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Mancomunidad de Los Pedroches, Cicap, Ifapa y la DOP Los Pedroches, además del patrocinio de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y Covap.

Como anticipo al concurso, el viernes 28 de noviembre se desarrollará una jornada didáctica dirigida a escolares de la comarca. Durante la mañana, los centros participantes visitarán la dehesa del Parque San Martín y el centro de interpretación de la ganadería, donde participarán en actividades diseñadas para acercar a los más jóvenes a los valores ambientales y culturales de la dehesa y Los Pedroches.

También tendrá lugar la actividad 'Transferencia de Saber', donde los escolares elaborarán jabones artesanos con flores recogidas por los niños en la dehesa. El día del concurso, la programación incluirá una ruta de senderismo, catas de jamón de bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches y quesos Marqués del Valle, dirigida por Antero Manuel Murillo coordinador de innovación empresarial en Cicap, talleres infantiles y sorteos, entre otras actividades.

Para participar en cualquiera de estas actividades será necesaria la inscripción previa en la web oficial del evento 'www.labellotamasgrande.com'.