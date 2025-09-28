Ansemac refuerza la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a la presidenta de Ansemac, Esperanza Fitz. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental (Ansemac) ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando su compromiso con un modelo de ciudad en el que la cultura, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades se convierten en ejes de transformación.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha detallado que el acto ha sido rubricado por su presidenta, Esperanza Fitz, quien ha subrayado que "Granada 2031 es una oportunidad para demostrar cómo la cultura puede ser motor de cambio social, económico y medioambiental": "Desde Ansemac creemos que la sostenibilidad, la innovación y el liderazgo femenino deben estar en el corazón de esta candidatura".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado esta adhesión destacando que "Ansemac representa la fuerza y el compromiso del empresariado femenino andaluz con un modelo de desarrollo sostenible, innovador y culturalmente diverso. Su implicación en Granada 2031 es garantía de que esta candidatura se construye con perspectiva de futuro, con responsabilidad ambiental y con participación ciudadana".

Ansemac es una organización empresarial, sectorial y sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, fundada el 23 de mayo de 2016 con el propósito de coordinar, representar, gestionar y defender los intereses empresariales de las mujeres vinculadas al sector medioambiental en Andalucía.

Se caracteriza por ser una asociación participativa, dialogante e independiente, dirigida por empresarias elegidas democráticamente, que ha logrado consolidarse como un referente en el impulso de la sostenibilidad, la igualdad y la economía verde en la región.

La asociación trabaja para impulsar el empoderamiento y la participación de las mujeres empresarias, favorecer un liderazgo activo en la transición hacia una economía circular y competitiva, promover la innovación y la responsabilidad social, y servir de interlocutora en la toma de decisiones ante instituciones públicas y privadas. Además, fomenta la creación de redes de colaboración y alianzas estratégicas que fortalecen la visibilidad y el impacto del sector medioambiental andaluz.

Ansemac forma parte de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y, a través de esta, está representada en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), participando en órganos relevantes como el Consejo Empresarial de Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua y otras comisiones sectoriales.

Sus valores fundacionales se basan en la justicia, la equidad, la igualdad, la transparencia y la defensa de los intereses generales, principios que guían su actuación y que ahora también se suman a la candidatura de Granada 2031.

Con esta adhesión, Ansemac se incorpora a la red creciente de entidades y colectivos que apoyan el proyecto de Granada 2031, aportando la fuerza de un colectivo que combina cultura, medio ambiente, innovación y participación social.

Tal y como ha señalado su presidenta, "nuestra asociación quiere contribuir a que Granada sea un referente europeo no solo por su patrimonio cultural, sino también por su capacidad de proyectar una ciudad sostenible, creativa e inclusiva. Creemos en una Granada que lidere desde la igualdad y el respeto al medio ambiente".