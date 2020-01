Antonio Mingorance, reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Publicado 20/01/2020 16:38:55 CET

Pide a la Junta que "cumpla su promesa de dejar sin efecto todas las subastas de medicamentos convocadas" por el anterior Gobierno

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antonio Mingorance Gutiérrez ha sido reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), corporación que representa a los más de 12.000 farmacéuticos de Andalucía.

La toma de posesión del nuevo presidente y del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz ha tenido lugar en Granada tras la constitución de la nueva Asamblea, surgida tras el proceso electoral celebrado en el mes de noviembre, según ha informado este lunes el Cacof en un comunicado.

Acompañan a Mingorance como vicepresidente del Cacof Ernesto Cervilla --presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz--; como tesorero, Manuel Pérez --presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla--; como secretario, Juan Pedro Vaquero --secretario del Colegio de Sevilla--; como vicesecretario, Francisco Florido --presidente del Colegio de Málaga--; y como contador, Rafael Casaño, que es el presidente del Colegio de Córdoba.

Entre los "retos" del nuevo equipo de gobierno del Consejo figura el de "intensificar los esfuerzos por seguir demostrando con hechos, ante la ciudadanía y la Administración, que el modelo asistencial de farmacia es parte de la solución a dos de los principales retos de los sistemas públicos de salud y protección social"; en concreto, "el cambio demográfico y la despoblación".

"Los farmacéuticos formamos parte esencial del dique de contención de la sociedad frente a la vulnerabilidad, los determinantes sociales que condicionan la salud y la sostenibilidad de las cuentas públicas", ha dicho Mingorance en su toma de posesión.

Ha apostillado que, "para afrontar esos dos grandes retos, es necesario avanzar en la integración funcional de la farmacia en el sistema de Salud". "Y, por ello, estamos desplegando desde las instituciones colegiales servicios y proyectos que hacen visible, precisamente, que los farmacéuticos somos profesionales sanitarios con competencias propias que son muy relevantes", según ha agregado.

SUBASTAS DE MEDICAMENTOS

En este sentido, el presidente del Consejo Andaluz se ha referido también a la "relevancia" que para la farmacia andaluza tiene que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "cumpla su promesa de dejar sin efecto todas las subastas de medicamentos convocadas por el Gobierno anterior y, especialmente, derogue el decreto por el que se convocaron".

"Nunca me cansaré de repetir que la farmacia no puede desplegar su dimensión asistencial, de servicio sanitario, si no es viable económicamente", ha subrayado Mingorance, para quien las subastas "fueron una agresión a nuestra legítima competencia en el manejo de las situaciones especiales a las que algunos de nuestros pacientes se enfrentan, relacionadas con excipientes o isoapariencia, tan importantes en el ámbito de la adherencia, y también supusieron un perjuicio económico importante para las farmacias, pues se quedaron sin capacidad para gestionar 'stocks' con diferentes proveedores que pudieran trabajar con un mismo principio activo".

Ha manifestado también que "es fundamental que la Administración deje de mirarnos como una fuente de gasto, y nos vea como un agente dinamizador del ecosistema de salud, como una inversión que reporta al sistema retornos garantizados, especialmente en el ámbito asistencial, en resultados en salud, no sólo en el aspecto económico", según ha concluido Mingorance.