Antonio Ruiz (PSOE) avisa que los ciudadanos no comparten "pactos antinatura" como los de Castro y Baena

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha advertido que los ciudadanos, en su condición de electores, "no comparten" los "pactos antinatura" que se cierran para arrebatar alcaldías a las fuerzas más votadas, como ha ocurrido en los ayuntamientos cordobeses de Castro del Río y Baena, lo cual, según ha pronosticado Ruiz, tendrá su respuesta en las urnas en las próximas elecciones municipales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz se ha referido así a como en Baena el PP ha logrado la Alcaldía tras pactar con Cs turnarse en la misma y gracias al apoyo de Iporba, partido surgido de una escisión del PSOE y liderado por el exalcalde socialista de Baena Luis Moreno, que le ha quitado la Alcaldía al partido más votado, el PSOE, mientras que en Castro, donde IU fue la fuerza más votada, es ahora alcaldesa la única concejal de la Agrupación de Vecinos por Castro y el Llano, con los votos del PP y de tres de los cuatro ediles del PSOE, a los que su partido ha abierto expediente de expulsión.

A este respecto, Ruiz ha dicho que la reacción del PSOE con los tres ediles de Castro que unieron sus votos al PP para turnarse también en la Alcaldía no podía ser otra, pues "el PSOE tiene una línea roja, que es no pactar con el PP y, por supuesto, no propiciar gobiernos del PP, porque estamos en las antípodas de sus políticas", con lo que ahora y contando con la única edil del PSOE que siguió la directriz del partido en Castro, los socialistas trabajarán, "desde una posición constructiva, para volver a tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos" en dicho municipio.

En cuanto a Baena, Ruiz ha lamentado que se formase "un tripartito para arrebatar la Alcaldía a quien había ganado las elecciones, que fue el PSOE, con Jesús Rojano como candidato, formando parte de ese pacto un partido fundado por un exdirigente del PSOE, que tiene un amplio currículum de cargos y responsabilidades, todas gracias al PSOE, y que ahora le ha añadido un epígrafe a ese currículum, el de quitar la Alcaldía de su pueblo al PSOE para dársela al PP".

A juicio del líder provincial del PSOE, "los ciudadanos no entienden ni comparten esos pactos antinatura", de modo que, "cuando llegue el momento de nuevo de votar", en las próximas elecciones municipales, los electores expresarán dicha incomprensión "en las urnas".

En cuanto a los resultados obtenidos por su partido en la provincia en las elecciones autonómicas, generales y municipales, celebradas el 2 de diciembre, el 28 de abril y el 26 de mayo, respectivamente, Antonio Ruiz ha recordado que en los tres comicios "el PSOE ha sido el partido más votado".

De hecho, en las municipales, según ha subrayado, el PSOE ha repetido como "primera fuerza de la provincia", cumpliendo sus "objetivos, en cuanto a número de alcaldías" y a mantener "el gobierno de la Diputación", que continúa presidiendo el propio Antonio Ruiz, lo que le ha llevado a expresar su "satisfacción", si bien ha aclarado que también supone "una responsabilidad" muy importante, la de "seguir trabajando por esta provincia".