Antonio Sanz: Para que el caso ERE "no vuelva a ocurrir nunca más el PSOE no puede gobernar en Andalucía"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado que para que "un capítulo tan vergonzoso" como el de los ERE "no vuelva a ocurrir nunca más, la conclusión es que el PSOE no puede gobernar en Andalucía", ya que "presumen y se sienten orgullosos de lo que han hecho y de lo que ocurrió".

Además, ha pedido al PSOE que "deje de mentir" porque la sentencia del Tribunal Constitucional "sigue manteniendo la existencia del fraude" y "se empeñen como se empeñen, se mantienen las condenas", por lo que ha instado a que deje "el papel de victimista que insulta a los andaluces".

La Comisión parlamentaria a solicitud del PSOE para informar sobre las vías para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, ha terminado en un cruce de acusaciones donde el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha acusado al PP de hacer una "cacería", realizar una "conspiración" o ser un "inútil", y con Sanz advirtiendo del "peligro" de que el PSOE se sienta "orgulloso" de los ERE e instando a que "no insulte a los jueces".

"Usted ha venido aquí a insultar a los andaluces porque se siente orgulloso de los ERE y eso es insultar a los andaluces, no le quepa duda. Y mire, el Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie, ha pedido que se revise la sentencia por parte de la Audiencia Provincial", ha afirmado Sanz dirigiéndose al portavoz del PSOE, al que ha recordado que "están condenados no por el PP, sino porque así lo dijeron cinco jueces de instrucción, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que celebraron juicio y seis magistrados del Tribunal Supremo, esto no es ninguna cacería política".

Frente a ello, Mario Jiménez ha defendido que el Tribunal Constitucional "ha anulado la instrucción, los juicios y las condenas, no por un error de procedimiento, no por una interpretación del tipo penal, sino nada más y nada menos porque entiende que se han vulnerado los derechos constitucionales, esa presunción de inocencia y a ese principio de legalidad penal de las personas que estaban sometidas a ese juicio, personas a las que ustedes (por el PP) dictaron, a las que ustedes condenaron a la muerte civil".

En este sentido, se ha referido al dirigente del PP Juan Ignacio Zoido como "ese juez con la lengua muy larga y la toga muy corta que empleó toda su capacidad de influencia para que las cosas fueran de una manera determinada".

Además, ha asegurado que "fue un proceso político impulsado con saña y afán contra la honra de servidores políticos, públicos, intachables, por pura política sanguinaria" y ha afirmado que al PP "eso le perseguirá para los restos, por haber llegado de la mano de la extrema derecha a gobernar una tierra que se ha sentido siempre alejadísima de esa forma de pensar y que fue castigada precisamente por los padres políticos de aquellos con los que ustedes llegaron al poder".

Así, ha defendido que Griñán y Chaves eran personas "honestas" y "decentes" para los que se pidió cárcel y ha mostrado su "absoluto orgullo y defensa de la honestidad y de la integridad moral de Manolo Chávez, de Pepe Griñán y de los miembros del Gobierno".

Una defensa que ha sido contestada por Sanz recordando que "el propio Griñán, al que ustedes ahora ensalzan y quieren elevar los altares, en septiembre de 2015 dijo que hubo un gran fraude", además de que "Susana Díaz el 21 de noviembre del 2019 pidió perdón por los ERE y Juan Espadas se negó a firmar el indulto porque eso significaría incumplir el código ético del PSOE".

"El código ético del PSOE se ha debido de ir por los desagües, porque el señor Espadas, su secretario general, decía esto hace muy pocos meses", ha añadido el consejero, que ha subrayado que "no están condenados por ninguna confabulación de nadie".

Así, ha acusado al portavoz del PSOE de no haberse leído las sentencias y de tirar de un argumentario político "que le han dado". A su juicio, el PSOE está en "el colmo de su delirio revisionista de la historia, porque es absolutamente inaudito decir que el fraude no ha existido porque se han estimado en parte los recursos", cuando se "sigue manteniendo la condena penal".

"Existió fraude, existió robo y ahora lo que tenemos que pelear todos los andaluces es porque esto no vuelva a ocurrir nunca más, un capítulo tan vergonzoso como los ERE, y en recuperar la totalidad del dinero de los parados que se robó de esa manera y no está en manos de los andaluces", ha concluido Sanz, que ha pedido al PSOE "respeto por los jueces" y que "no de lecciones ninguna de limpieza política y democrática".