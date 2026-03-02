Los aparcamientos de San Francisco y la Concordia, de Jaén, incorporan nuevo sistema de pago 'contactless'

Francisco Lechuga y Manuel Pérez en el aparcamiento de San Francisco. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Mar. (EUROPA RPESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado con la instalación en los aparcamientos de San Francisco y del Parque de la Concordia de una máquina que permite el pago con tarjeta bancaria mediante sistema 'contactless' sin necesidad de bajarse de vehículo, directamente en la salida.

Se trata de una medida enmarcada en el proceso de modernización de los sistemas de pago en los aparcamientos públicos competencia de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa), cuyo funcionamiento han comprobado el concejal delegado de Epassa, Francisco Lechuga, y su gerente, Manuel Pérez, según ha informado este lunes el Consistorio.

"Hemos puesto en servicio con dos nuevos dispositivos de pago con tarjeta, tanto en el aparcamiento público del Parque de la Concordia como en el aparcamiento de San Francisco. Dispositivos con los que se pretende que faciliten el tránsito de los vehículos y puedan pagar su estancia directamente al salir del aparcamiento con su tarjeta de crédito pasando el tique correspondiente sin tener que ir previamente al cajero", ha explicado el edil.

Ha señalado, además, que desde Epassa se trabaja en dar un mejor servicio al cliente y se procede a mejorar los equipamientos para estacionamiento, entre ellos la mejora de la iluminación en el aparcamiento de la Concordia.

Junto a ello, el Ayuntamiento ultima el proyecto de centralización del control telemático de los aparcamientos públicos, "lo que no exime de la presencia personal en los que ya cuentan con ella, de tal manera que el sistema pueda monitorizarse desde una sala de control 24/7, sala que permitirá también control de acceso y salida a otros equipamientos municipales".

Lechuga también ha recordado que los aparcamientos de Epassa permiten la reserva de plaza con antelación, lo que en picos de máximo uso de aparcamientos de gran demanda como la Concordia y San Francisco, "garantizan contar con antelación con una plaza y evitar desplazamientos innecesarios".

Un paso adelante en la modernización de estos sistemas que han comprobado en una visita en la que, por otra parte, han podido "comprobar de primera mano los desperfectos que se han ocasionado como consecuencia de este acumulo de temporales".

En este sentido, Lechuga ha aludido al trabajo para "cumplimentar las fichas correspondientes para solicitar las ayudas de las administraciones públicas y acometer las reparaciones lo antes posible".