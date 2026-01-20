APDHA urge la apertura de albergues en Granada ante el riesgo de mortalidad por frío de personas sin hogar

Archivo - LLegada de personas sin hogar al Palacio de deportes de Granada el 27 de marzo del 2020. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado al Ayuntamiento de Granada la apertura urgente de albergues de 24 horas ante el "riesgo de mortalidad por frío" de las personas sin hogar.

El colectivo ha registrado oficialmente este petición, en la que solicita que se active un dispositivo extraordinario de emergencia para habilitar espacios de acogida nocturna y diurna con capacidad suficiente para garantizar la integridad física de todas las personas que pernoctan en la calle.

La asociación recuerda que Granada presenta actualmente temperaturas mínimas que están siendo extremadamente bajas, por debajo de los 0 grados, y estima que en la ciudad hay unas 300 personas en situación de 'sinhogarismo'.

De ellas, entre 100 y 150 pernoctan en la vía pública ante la saturación de los recursos de baja exigencia existentes, según advierte.

A la apertura de albergues, APDHA suma la necesidad de intensificar y reforzar las rutas de las Unidades de Calle para la detección y traslado voluntario de personas en situación de riesgo a los recursos habilitados.

El Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2024-2025 identifica a las personas sin hogar como el colectivo de máxima vulnerabilidad en estas situaciones y precisa que existe una correlación directa entre el descenso térmico y el aumento de la morbi-mortalidad.

Según este plan, en episodios de frío extremo la mortalidad se incrementa en una media de 3,5 muertes diarias en España, superando incluso el impacto de las olas de calor.

La exposición continuada puede derivar en patologías agudas como hipotermia o muerte por frío natural excesivo, además de agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, exponen desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.