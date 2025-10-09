Aprobadas con la oposición en contra las ordenanzas fiscales de Córdoba con bajada de 1,21% y 1,9 millones menos

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, con el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de manera provisional las ordenanzas fiscales de 2026, que recogen "la séptima bajada consecutiva de impuestos desde 2019", con "una reducción global ponderada de la fiscalidad del menos 1,21%", de forma que "esta bajada de impuestos y tasas implica dejar de ingresar 1.906.343 euros con respecto al ejercicio anterior", según la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent. La oposición ha votado en contra, tras rechazarse también las enmiendas de PSOE y Hacemos.

Al respecto, la concejal ha agradecido a todo el equipo técnico del órgano de gestión tributaria y de la Delegación de Hacienda "el excelente trabajo que realizan", después de "los avances logrados en la gestión, en la agilidad de procedimientos, en la consolidación de la oficina virtual tributaria, la creación de apoyo a las empresas cordobesas de forma personalizada y la implantación de un nuevo sistema de información tributaria". "Todo ello ha permitido que, reduciendo la presión fiscal, los resultados sean un éxito", ha ensalzado.

De igual forma, ha valorado la participación en el análisis del expediente de ordenanzas por los grupos de la oposición. "Este proyecto llega al Pleno con el aval jurídico y técnico unánime de los órganos consultivos", ha destacado la edil, quien ha indicado que "el Consejo Municipal para la Resolución de Reclamación Económico-Administrativa (CREA) confirma que las tasas no superan el coste del servicio, que los impuestos respetan los límites legales y las bonificaciones se ajustan a derecho".

Y el Consejo Social de la Ciudad "respalda la suficiencia financiera y la equidad de las medidas adoptadas", ha comentado, al tiempo que ha agradecido al Consejo del Movimiento Ciudadano su dictamen ante las ordenanzas. Dicho proyecto recoge "novedades selectivas, prudentes y de carácter técnico, destinadas a reforzar la seguridad jurídica y la claridad normativa", ha expresado.

Según remarcó la concejal en la presentación del proyecto, "este modelo se basa en tres pilares, un sistema fiscal más justo, moderado y sensible a la realidad de los vecinos, el mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales y el fomento de la actividad económica, la atracción de inversión y la creación de empleo".

LOS DATOS

"Frente a modelos anteriores basados en la asfixia local, apostamos por una Córdoba donde las familias, las personas, la hostelería y los autónomos encuentren facilidades", defendió la edil, quien detalló que se registra "una bajada en el IBI urbano del 2% en el tipo general y en los tipos diferenciados, alcanzando un acumulado del 5,79% desde 2019"; el Impuesto sobre Actividades Económicas tiene una bajada del 1%, "con un acumulado de descenso del 5%".

Igualmente, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "a la reducción acumulada ya del 15,36%, se incorpora una nueva modificación del 50% de la cuota del impuesto por instalación voluntaria de puntos de recarga por vehículos o para vehículos eléctricos, en lo que corresponde al carácter voluntario y a la residencia habitual", aseveró.

También, citó que la tasa de veladores se reduce un 25%, "con un acumulado del 45% de reducción desde 2019"; en la tasa por licencia urbanística y actos de control o comprobación de declaración responsable y la tasa por inspección técnica municipal sobre orden de ejecución, se ha aplicado una reducción del 30%, "cuando los trámites se han realizado con objeto al convenio que ya se firmó el año pasado y se recogió en la ordenanza de 2025 para los colegios profesionales de arquitectos", aunque "en 2026 se incorporan los convenios que se han cerrado con los colegios profesionales arquitectos técnicos y con los ingenieros técnicos industriales".

Por otro lado, la tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas incluye una reducción del 100% de la cuota de la tasa correspondiente a la primera hora de estacionamiento para los vehículos eléctricos de cero emisiones, mientras que "el resto de modificaciones que se recogen son relativas a modificaciones técnicas que exigen por una mejor gestión tributaria, por corrección de errores, por mejora en la redacción y por la adaptación de cambios legislativos", entre otros datos expuestos.

Asimismo, elogió que "se mantienen todas las bonificaciones fiscales que favorecen el empleo, la innovación y la sostenibilidad", así como una reducción del 50% en el IBI por pertenecer a comunidades energéticas y, "como novedad muy importante", se permite a los particulares que "puedan contratar en las comunidades energéticas locales sin perder los beneficios fiscales individuales", siendo "un paso más hacia una Córdoba más verde e innovadora".

LA OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha defendido las 19 enmiendas a las ordenanzas que ha calificado como las del "palo y la zanahoria" y que "tendrán un efecto perverso sobre el techo de gasto local al recaudar más dinero por la subida del 53% de basura y del 18% de agua, alrededor de 1,9 millones de euros, que por las bonificaciones y exenciones propuestas".

Ha insistido en que algunas de las 19 enmiendas socialistas no tienen coste alguno, como por ejemplo facilitar el cumplimiento tributario a mayores de 65 años con un punto presencial y telefónico, o que se notifiquen los padrones del IBI. Además, ha solicitado bonificaciones en el IBI para familias vulnerables, que afectan a los inquilinos tanto de Avra y Vimcorsa, sobre los que hay posibilidad legal de bonificarle hasta el 95%.

En referencia a los pisos turísticos, ha pedido que se les apliquen tarifas de negocios en vez de residenciales en relación a IBI, IAE o ICIO, además de insistir en la necesidad de una moratoria. Para el impuesto de plusvalía, ha pedido que los negocios de padres a hijos heredados tengan bonificación al igual que ocurre con la Vivienda; así como que se bonifique hasta el 50% en el IAE a las empresas que pongan a disposición de sus trabajadores un sistema de transporte sostenible y ecológico.

Mientras, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha destacado las 18 enmiendas que presentan a las ordenanzas fiscales, al tiempo que ha subrayado que "no son unas ordenanzas justas", puesto que "tienen que atender a criterios de progresividad fiscal", ha remarcado.

La viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, ha manifestado que "la propuesta que se plantea desde el PP incluye una bajada de impuestos que supone una pérdida de dos millones de euros", que conllevan "menos trabajadores para la limpieza, menos para arreglo de calles, para instalaciones deportivas, para mejorar el transporte y acercar las barriadas periféricas a la ciudad". Y ha reprochado que "no se acepta absolutamente nada" de su grupo.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha declarado que "el PP de Bellido se ha convertido en una copia del PSOE: promete mucho, engaña más y exprime a los cordobeses con una voracidad recaudatoria insoportable", dado que, a su juicio, "las nuevas ordenanzas fiscales presentadas por el gobierno de José María Bellido son una nueva estafa del PP", porque "vuelven a vender una rebaja que es completamente falsa".

Ha agregado que "traen una supuesta rebaja que en realidad es una subida encubierta: vuelve el basurazo, sube el agua y suben los servicios básicos que todos los cordobeses necesitamos". Así, Vox vota en contra, a la vez que ha acusado al equipo de gobierno de "ser incapaz de gastar bien lo que recauda".

Y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha lamentado que no consiguen que "sean atendidas nuestras aportaciones", al tiempo que ha apuntado a la política de limpieza, el impuesto de actividad económica y otras tasas y las viviendas turísticas, entre otros aspectos.