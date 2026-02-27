Aprobado el III Plan de Igualdad de Aguasvira, que regirá para los próximos cuatro años

Firma del III Plan de Igualdad de Aguasvira - AGUASVIRA

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aguasvira, la empresa mixta participada por el Consorcio Vega Sierra Elvira e Hidralia y que se encarga del servicio del ciclo integral del agua en 22 municipios del norte del área metropolitana de Granada, ha aprobado su III Plan de Igualdad, tras llegar a un acuerdo la comisión negociadora, integrada por representantes de la parte social y de la empresarial.

Este nuevo plan tendrá una vigencia de cuatro años (2026-2030), consolidando la apuesta de la compañía por la igualdad efectiva y la prevención de cualquier discriminación, según ha informado Aguasvira en una nota. Para la elaboración de este plan se ha llevado a cabo previamente un diagnóstico de situación en el seno de la comisión negociadora.

Este diagnóstico analizó diversos ámbitos con perspectiva de género, revelando la necesidad de lograr mejoras o consolidar los avances existentes. A partir de las conclusiones, se han definido una serie de acciones, tanto positivas, correctoras, como de gestión, con el objetivo de impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y garantizar la correcta implementación del plan en la compañía.

El III Plan de Igualdad se centra en varios objetivos clave, entre los que destacan "impulsar la igualdad de género en la cultura corporativa, reducir la segregación horizontal y vertical en los puestos de trabajo, garantizar la igualdad salarial y condiciones laborales equitativas, fomentar la formación y promoción profesional sin discriminación y asegurar un entorno laboral libre de acoso".

Asimismo, se llevarán a cabo evaluaciones periódicas con el fin de medir el impacto y cumplimiento de las acciones establecidas y se prevé una revisión del plan en caso de que se produzcan cambios significativos en la empresa o se detecten incumplimientos en la normativa vigente.