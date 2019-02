Las apuestas deportivas en Andalucía alcanzan los 107,7 millones en 2018 y los premios suman 86,2 millones

Publicado 23/02/2019 11:04:37 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las apuestas deportivas en Andalucía han alcanzando los 107,7 millones en 2018, mientras que los premios recogidos han sumado 86,2 millones, según los datos de la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (Anmare). De esta manera, el juego real --diferencia entre lo que apuesta y los premios-- ha ascendido a 21,5 millones y los premios equivalieron al 80 por ciento de las cantidades apostadas.

En la comunidad, durante 2018, primer año completo en el que han estado operativas las apuestas deportivas en Andalucía, se ha contado con 3.850 terminales de cinco empresas del sector --Codere, Luckia, Sportium, Reta y Orenes--.

A partir del segundo trimestre, las cantidades apostadas se han estabilizado, con unas apuestas que llegan a algo más de 30 millones cada trimestre y se reparten 24 millones en premios.

Por provincias, destacan Sevilla y Málaga, siendo Huelva la tercera, por "la amplia red comercial de una operadora". Las apuestas deportivas generan un Impuesto Especial para la Junta de Andalucía equivalente al diez por ciento de la diferencia entre la cantidad apostada y el premio, es decir, del juego real del cliente. En 2018 este impuesto supuso 2.151.395 euros.

En Andalucía, las máquinas de apuestas no pueden ser utilizadas sin la identificación previa del cliente ante el personal del establecimiento para comprobar su edad y que no esté inscrito en el registro de autoprohibidos. Una vez comprobado se expide un ticket con el que accede a la máquina. Esto garantiza que no puedan apostar menores ni autoprohibidos.