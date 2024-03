SEVILLA/MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha animado este miércoles a la Junta de Andalucía a "defender siempre sus intereses" en materia de financiación autonómica pero ha advertido de que no está dispuesto a "aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita".

Aragonés se ha pronunciado de este modo durante su intervención en Madrid en los desayunos informativos de Europa Press después de que la consejera andaluza de Economía, Carolina España, rechazase este martes el nuevo "chantaje del independentismo" catalán al "débil" Ejecutivo de Pedro Sánchez que supone plantear que la Generalitat asuma la recaudación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.

"Yo no voy a decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan. Que defiendan sus intereses siempre. Pero no voy a aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita", ha asegurado el presidente catalán.

Acto seguido ha reivindicado la vía de la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat en materia de financiación. "La historia nos demuestra que con anterioridad la dinámica política de negociación siempre ha sido bilateral. Eso se tendrá que negociar en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat", ha añadido.

Sobre si el sistema que proponen es posible o no, Aragonès ha declarado que "también nos decían que la amnistía era imposible", por lo que cree que el gobierno de la Generalitat es "mucho más creíble" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez.