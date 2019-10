'Arcángel' lamenta las formas "poco decorosas" para su cese de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba

Publicado 15/10/2019 14:29:27 CET

CÓRDOBA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ya ex director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO), el cantaor de flamenco Francisco José Arcángel Ramos, 'Arcángel', que ha sido cesado en dicho cargo este lunes por la UCO, ha afirmado este martes que "las formas" en las que se ha producido su despido "no han sido las más decorosas", sobre todo cuando había ya "terminado y entregado" su proyecto para el primer trimestre del nuevo curso, que no ha llegado a comenzar.

Así lo ha dicho 'Arcángel', en declaraciones a Europa Press, tras informar este lunes la UCO de que el consejo asesor de la citada Cátedra de Flamencología fue informado por su responsable académico, Juan Antonio Caballero Molina, del cese de 'Arcángel' como director de la misma, alegando que dicha medida se encuadra dentro del proceso de renovación y reorientación de los objetivos y fines de la cátedra, así como de sus actividades de cara al nuevo curso académico.

Ante esto, 'Arcángel' ha afirmado que "a nadie le gusta que le echen de su trabajo" y que, aún estando "legitimados" en la UCO para cesarle, "las formas no han sido las más decorosas, por decirlo así", a "15 días de comenzar" el nuevo curso, opinando el cantaor que "se podían haber hecho las cosas de otra manera".

De hecho, el ex director de la Cátedra de Flamencología de la UCO ha subrayado que él ya tenía su "proyecto terminado y entregado, para empezar a desarrollarlo" en el nuevo curso, y había puesto en ello "bastante ilusión", lamentando que ahora no podrá "llevarlo a cabo".

En este sentido, 'Arcángel' ha señalado que él "había entrado en la cátedra con un proyecto a largo plazo", para mostrar así su "visión del flamenco", pero, al haber estado "solo un curso", no le ha dado tiempo a completarlo, según ha concluido.