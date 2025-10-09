Aremehisa pide "celeridad" a la Diputación de Córdoba en la retirada de honores y distinciones a franquistas

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación memorialista Aremehisa ha pedido este jueves a la Diputación de Córdoba "celeridad en la revisión y retirada de los honores y distinciones" a franquistas "concedidos" por la institución provincial, después de que, "tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz", la Diputación "haya expresado su compromiso de ejecutar la demanda" registrada por el colectivo memorialista "en mayo de 2022".

Por eso, a través de una nota, Aremehisa ha querido "informar públicamente de la postura trasladada por la Diputación de Córdoba", tanto a la propia asociación memorialista, como al Defensor del Pueblo Andaluz y, en base a ello, le ha pedido a la institución provincial "celeridad en la ejecución de las medidas", porque "han pasado ya más de tres años desde la petición y, lamentablemente, no sería la primera vez que aceptar la recomendación del Defensor del Pueblo se traduce en una prolongación en el tiempo de inacción".

A este respecto, la asociación memorialista ha recordado que "no se trata de una cuestión de voluntad, sino de la obligación que tienen nuestras instituciones de cumplir con las leyes de Memoria Democrática andaluza y estatal".

Dichas leyes, según ha indicado Aremehisa, "establecen expresamente que las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista".