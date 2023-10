Armadores y Astilleros piden "tiempo" para aplicar la normativa europea y que esta vaya al mismo ritmo que la tecnología

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Armadores y Astilleros han exigido durante el IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que se está celebrando en Sevilla y que ha dado comienzo este martes, "más tiempo y margen para aplicar toda la normativa" que emana desde la Unión Europea (UE) en esta materia, ya que, según afirman, la regulación "no va a la vez que le tecnología, va mucho más rápido", por tanto, "no vamos a ser capaces de llegar a ella".

Así lo han indicado diversos expertos en la materia en la segunda mesa redonda de la primera jornada del congreso, titulada 'Nuevas Construcciones, la Apuesta de Armadores y Astilleros por el Futuro' y moderada por el director de la División Naval BV España y Portugal, Luis Guerrero.

En primer lugar ha tomado la palabra el presidente de Balearia, Adolfo Utor, quien ha señalado que "estamos obligados a ver la sostenibilidad como una oportunidad". Lo que se necesita son "menos emisiones de CO2", aunque "la problemática reside en que para ello hay que bajar la velocidad, por lo que estaremos dentro de ley y los costes no se dispararán", pero la mercancía "dejará de llegar a tiempo", ha apuntado.

Por otra parte, Utor ha resaltado otro inconveniente, y es que el suministro de gas "no está garantizado en todo el mundo", pero gracias a que los ingenieros pensaron en que "los motores de los barcos tenían que ser duales pude pasar a consumir gas". Dentro de este contexto, el presidente de Balearia ha abogado por bonificar a aquel que llegue a emisiones cero, "se debe compensar eso, no sólo penalizar al que no lo cumple", ha defendido.

Por su parte, el presidente del Grupo Ibaizabal y presidente del Clúster Marítimo Español, Alejandro Aznar, ha manifestado estar en contra de la legislación de la UE, así ha afirmado que "el transporte marítimo debe estar regulado por las organizaciones internacionales, ya que hacer legislación regional no tiene ningún sentido, como se ha empeñado Europa".

Al hilo de ello, ha explicado que el 95% del combustible de las flotas es crudo, solo un 5% es gas. "Eso lleva tiempo, hay que cambiarlo, pero cuesta muchos años y mucho trabajo, y también a nivel de infraestructuras" ha asegurado al tiempo que ha señalado que "no se puede legislar a golpe de impulso".

Por otra parte, el presidente de Marflet Marine y presidente de la Real Academia de la Mar, Carlos Cremades, ha advertido de la "complejidad" de la normativa, y a su vez ha lamentado la "falta de facilidades" que se dan a los armadores para adaptar las embarcaciones a las alternativas de combustibles que se dan.

Como parte "crucial", Cremades ha destacado que hay que ser "competitivos" y las decisiones que se toman desde la UE en la agenda "están muy bien", pero "yo como inversor no sé lo que tengo que hacer, y si tomo una decisión y en cinco años sale otra cosa y cambian la normativa, estoy fuera del mercado", ha espetado.

"No podemos olvidarnos que estamos para dar un servicio a la gente, y a veces nos olvidamos de eso. Que se sepa, no pueden cambiar la normativa a mitad del partido", ha zanjado el presidente de Marflet Marine y presidente de la Real Academia de la Mar.

De otro lado, el presidente de Gondán y presidente de Pymar, Álvaro Platero, se ha mostrado de acuerdo con las reclamaciones de los armadores y ha incidido en que "se necesita tiempo", y en esta línea ha matizado que "hace falta ir despacio para que esto sea asumible". Además, ha informado que desde su compañía se está trabajando en la construcción de embarcaciones 100% eléctricas, que alcanzan una velocidad de 17 nudos y con las que puedes jugar con la autonomía y la velocidad.

Por último, el director general del Grupo Armón, Juan Paino, ha destacado que "está siendo una oportunidad, pero hay que ir más despacio", porque "para tener un barco óptimo con baja emisión de CO2, estamos haciendo a su vez un barco mucho menos competitivo para el armador, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se diseñan", ha explicado.

"Estamos haciendo barcos híbridos preparados para hidrógeno verde también, y, por otro lado, los barcos tienen que ser autónomos, y para eso hay muchas dificultades todavía", ha señalado Paino quien al mismo tiempo ha afirmado que los armadores "se acercan a nosotros con este reglamento, pero es difícil tener una solución única para ello".

Desde un punto de vista técnico, ha continuado el director general del Grupo Armón, "tenemos gasoil para una temporada y gas para unos 30 años", para concluir diciendo que "queda mucho por recorrer y la tecnología no va a la vez que la reglamentación".