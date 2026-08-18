Armilla permite la acampada en los parques y Las Gabias atiende a desalojados tras los seísmos de este martes en Granada

Personas desalojadas de varios edificios en Las Gabias. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

GRANADA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad granadina de Armilla ha permitido la acampada en los parques públicos y el Ayuntamiento de Las Gabias atiende a unas 600 personas desalojadas de sus viviendas por daños estructurales en varios edificios. Estas son algunas de las incidencias más destacadas en los municipios especialmente afectados por los terremotos que se han sucedido este martes en Granada y su área metropolitana y que han tenido su máxima expresión con un temblor de magnitud 4,8 Mw a las 10,37 horas con epicentro en Gójar

Así, los Consistorios del cinturón metropolitano granadino en su zona sur atienden numerosas incidencias, la gran mayoría de índole material con afectaciones sobre todo a edificios y viviendas, y llaman a la calma a la población.

Así, el alcalde de Gójar, José Joaquín Prieto, ha destacado a Europa Press que en su municipio --donde se ha registrado el epicentro del seísmo con mayor intensidad de este martes, 4,8-- no ha habido daños personales, y que los daños materiales no presentan incidencias de tipo estructural en los edificios evaluados.

Ha recordado que desde el otro seísmo fuerte del sábado 15 de agosto de madrugada, el Ayuntamiento viene inspeccionando inmuebles y viviendas en los que se han detectado y se siguen detectando fisuras en los tabiques de las casas y muchas caídas de sombreretes de chimeneas. "La construcción nueva se ha comportado fenomenalmente bien, y sí que hay alguna incidencia en la iglesia, pero todo subsanable", ha explicado.

El regidor ha apuntado que lo que no es controlable es el miedo que ha sentido mucha gente tras estos terremotos, por lo que el Ayuntamiento insiste en trasladar tranquilidad y quietud, y que los vecinos presten atención a las instrucciones que se están dando a la población ante los temblores.

Por otro lado, una de las localidades que sí ha tenido que lamentar daños personales este martes ha sido la ciudad de Armilla, que además sufrió serios daños materiales debido al temblor del pasado sábado.

Su alcaldesa, Loli Cañavate, ha explicado a Europa Press que esta jornada de martes está siendo "muy dura y muy complicada" debido al primer terremoto en torno a las 10,30 horas seguido de las múltiples réplicas, y que según ha manifestado "ha causado un estado de ansiedad y de nerviosismo en toda la ciudadanía".

Han sido muchas las incidencias que han provocado estos terremotos durante toda la mañana en Armilla, de manera que a través de Policía Local se han recibido más de 500 incidencias y se han revisado aproximadamente más de 100 edificios y locales que han sufrido daños y lo han comunicado al Consistorio.

Cañavate ha especificado que los daños más graves se han producido precisamente en la chimenea del recinto ferial de Fermasa, que ha tenido un desprendimiento y presenta una fisura. "Estamos a la espera de que expertos puedan revisar y decirnos qué actuaciones vamos a tener que llevar a cabo con esa chimenea, porque hay que recordar que se trata de un bien patrimonial y cultural del municipio y de la provincia de Granada", ha expuesto la regidora, que ha dicho que no hay daños estructurales en edificios revisados.

"Solamente se han producido dos desalojos y no por daños estructurales, sino por riesgo de desprendimiento de una chimenea y de una cornisa", ha dicho.

En cuanto a los daños personales, ha explicado que una menor ha resultado herida en la ciudad cuando le ha caído parte de un foco del pabellón municipal. La menor ha sido atendida en el PTS y se encuentra dada de alta en su municipio, aunque ha sufrido una brecha en la cabeza.

SE PERMITE ACAMPAR EN PARQUES PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Armilla ha tomado muchas medidas de prevención, entre las que se encuentra la apertura de nuevo de los campos de fútbol y de los parques municipales como espacios seguros y/o alejados de inmuebles.

"Se va a permitir la acampada esta noche dentro de los parques municipales. Se han instalado también aseos públicos en los parques de mayor afluencia para poder tratar de servicio a las personas que allí se encuentran", explica la alcaldesa.

El Consistorio también está repartiendo agua y comida a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en esos espacios públicos y está prestando atención psicológica a quien la requiere, además de hacer un seguimiento de las personas vulnerables, especialmente los mayores.

MUCHAS CAÍDAS DE CHIMENEAS EN OGÍJARES

En el municipio de Ogíjares, la caída de los sombreretes de las chimeneas también ha sido una constante tras los terremotos de este martes según ha explicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Estefano Polo.

El regidor ha destacado que desde que el sábado se registrara el primer terremoto fuerte de 4,8 Mw han aumentado a partir de este martes por la mañana las incidencias materiales tras el registro de otro seísmo de idéntica magnitud.

"Han aumentado la caída de chimeneas, las grietas, pero no ha habido ninguna evacuación, no hay ningún edificio que haya visto afectada su estructura", ha indicado Polo, que recuerda que siguen actuando Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, arquitectos técnicos y el equipo de mantenimiento del Ayuntamiento de Ogíjares.

El alcalde ha reconocido que "estamos todos muy nerviosos", si bien ha puesto en valor que mucha gente haya vuelto a "tener confianza" al volver a sus casas, a la vez que hay incidido en que "hay que empezar a tranquilizarse y seguir tranquilizando a la gente".

LAS GABIAS ATIENDE A 600 VECINOS DESALOJADOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES

El Ayuntamiento de Las Gabias centra sus esfuerzos este martes en las 600 personas afectadas por un desalojo tras confirmarse daños estructurales en sus viviendas en varios inmuebles.

La alcaldesa, Meri Sábada, ha precisado: "De forma preventiva, hemos tenido que desalojar seis edificios, un total de 371 viviendas y que afectan a unas 600 personas. Ha sido con motivo de garantizar la seguridad de las personas".

La regidora ha detallado que se cuenta con un equipo técnico de arquitectos municipales que continúan este martes por la tarde evaluando daños y "sin duda alguna para garantizar esa integridad de las personas que habitan en sus domicilios. Seguimos trabajando junto con todo el equipo técnico, Policía Local, protección civil para restablecer cuanto antes y que puedan volver a sus hogares".

Sábada prevé "una tarde intensa" y explica que lo principal y lo que más preocupa son todas las familias que han sido desalojadas. "Las estamos atendiendo, ya que algunos de ellos que no tienen medios o no tienen amigos o familiares familiares con quienes puedan pasar las próximas horas".

El Ayuntamiento de Las Gabias ha habilitado el teatro municipal para prestar atención a las personas que así lo requieran. "Vamos a seguir junto a ellos, como no puede ser de otra forma, y desde luego prestando la atención a todas y cada una de esas personas que han tenido que dejar su vivienda durante esta mañana y que aún a estas horas no saben cuándo van a poder volver".

"Lo más normal es que hasta mañana, día 19 miércoles, no esté restablecida la situación, y por tanto seguimos desde el Ayuntamiento prestando toda la atención posible para que de esta forma se encuentren atendidos y sobre todo garantizada su seguridad", ha concluido.