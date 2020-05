Arqueólogos demandan a la Junta ayudas al sector y cambios en el Reglamento de Actividades Arqueológicas

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS -

El presidente de la Sección de Arqueología del Ilustre Colegio de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de las Provincias Sevilla y Huelva, Jacobo Vázquez, ha pedido a la Junta de Andalucía ayudas al sector y cambio en el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

En un comunicado, Vázquez señala que cuando parecía que los arqueólogos de Andalucía "empezaban a recuperarse del duro golpe que la crisis de 2008 les provocó, estos autónomos y pymes de alta cualificación sufren ahora los graves efectos de la Covid-19". Y añade que a las consecuencias de la crisis se le suma "la ausencia de un plan de ayudas para la reactivación del sector y el tener que volver a empezar con una normativa de 2003, que solo es digna de un gobierno autoritario que prohíbe el libre desarrollo del ejercicio profesional y frena la actividad económica de Andalucía".

Las reivindicaciones del colectivo son ya "clásicas entre los técnicos de la Consejería de Cultura" ironiza Jacobo Vázquez, que reconoce que "algún avance han conseguido, como cuando tras 13 años de reclamaciones en 2016 se les dio la razón ya que hasta entonces la Junta solo permitía a un arqueólogo tramitar proyectos arqueológicos de uno en uno por lo que difícilmente se podía sobrevivir".

"Convencidos" que el cambio de color político en el gobierno de Andalucía traería consigo un nuevo escenario para el desarrollo de su actividad profesional, los arqueólogos de Andalucía demandan al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que no se olvide de nosotros y ponga fin a una norma que desde hace casi veinte años vulnera todos nuestros derechos laborales y entorpece nuestro crecimiento profesional".

En opinión del representante de este colectivo de doctores y licenciados, "no se puede seguir manteniendo una norma que niega al profesional la posibilidad de dirigir más de un proyecto a la vez y que por sistema inhabilita para el ejercicio de la profesión por causa tan banales como no entregar el resumen de un anuario y menos aún si la propia Consejería de Cultura no lo viene publicando desde hace más de 10 años".

"No es de recibo para los arqueólogos autónomos y pymes que pagamos nuestros impuestos en Andalucía el trato que recibimos desde 2003 y que el gobierno actual mantiene seguramente por desconocimiento; para que se entienda, es como obligar a que un arquitecto proyecte y construya edificios de uno en uno", añade Vázquez.

"Necesitados de cambios normativos", insiste, para añadir que los arqueólogos andaluces afrontan "la nueva normalidad con incertidumbre y ganas de volver a un trabajo que les apasiona" y abundar en que "necesitan políticas que favorezcan la actividad profesional".

Por último, Vázquez recuerda que "en Andalucía a un arqueólogo ni tan siquiera se le permite desarrollar actividades económicas de interpretación del patrimonio histórico andaluz. Es un sinsentido que no se permita desarrollar visitas especializadas de interpretación del patrimonio a quien excava e investiga ese mismo patrimonio. En el fondo está todo por hacer ya que en 2003 se hizo mal y así se ha mantenido".