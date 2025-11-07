Arranca el 17 Congreso autonómico, con la constitución de la mesa, presidida por María del Mar Vázquez

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, elegida presidenta del 17 Congreso del PP-A, que se celebra en Sevilla desde este viernes y hasta el domingo - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 17 Congreso autonómico del PP Andaluz que se desarrollará este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla bajo el lema 'Siempre Andalucía' se ha iniciado formalmente pasadas las 16,30 horas de este viernes con la elección por aclamación del plenario de la Mesa, que preside la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

La elección de la Mesa se completa con Agustín Aguilera y Rocío Blanco como vicepresidentes y con Alejandro Romero e Inma Hernández como secretarios, además de varios vocales.

María del Mar Vázquez ha pronunciado unas palabras tras su elección señalando que este congreso va a ser "ejemplar e inspirador para todos" porque el PP-A es el partido de la "confianza y de los hechos" que "han transformado a Andalucía en una tierra estable, ilusionada y con proyección". "Este cambio no es fruto del azar, sino que tiene un nombre propio, Juanma Moreno", ha apuntado.

Está previsto que esta primera jornada del congreso --en el que participan 2.160 compromisarios-- se prolongue hasta pasadas las 20,00 horas. Se prevé la asistencia una 5.000 personas al congreso desde este viernes hasta el domingo, cuando se producirá la clausura con las intervenciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, ya reelegido presidente del PP-A.

En esta primera jornada, habrá una mesa de intervenciones de los ocho presidentes provinciales del partido.

Juanma Moreno hará presencia en la tarde de este viernes en el congreso.

En torno a las 17,00 horas, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Toni Martín, presentará el informe del trabajo del grupo parlamentario, mientras que, a las 18,00 horas, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, presentará el informe de gestión.

En torno a las 19,00 horas, está prevista la intervención del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

A partir de las 18,30 horas se desarrollará el debate y votación de la ponencia 'Reglamento de Organización', que coordina Jorge Saavedra, secretario provincial del PP de Granada, y, a las 19,15 horas, el debate de la Política, coordinada por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.