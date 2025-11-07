Repullo avanza que Moreno introducirá "novedades importantes" en la dirección del PP-A

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (i) junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, (d) en Sevilla en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha augurado este viernes que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, introducirá "novedades importantes" en la dirección del partido en el Congreso Regional que se celebra este fin de semana en Sevilla y en el que revalidará el liderazgo que lleva ejerciendo desde 2014.

A pocas horas de la inauguración oficial del cónclave, Repullo ha asegurado que los cambios "están en manos" de Moreno porque "es su equipo y tiene que valorar en qué situaciones hay que corregir y dónde podemos seguir impulsándonos", pero se ha mostrado convencido de que "va a haber novedades importantes porque la sociedad cambia y no podemos igualar el modelo de hace cuatro años".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, el 'número dos' del PP-A ha señalado que es un "partido moderno con vocación de futuro y para estar a la altura de las circunstancias tenemos que actualizarnos y evidentemente eso también se hace cambiando algunos de los perfiles que tenemos, así que estoy convencido de que va a haber cambios en la dirección".

"NUNCA CREÍ QUE SERÍA SECRETARIO GENERAL" DEL PP-A

Preguntado por si aspira a continuar como secretario general del PP-A, Repullo se ha declarado "a disposición" de Moreno, y se ha mostrado "encantado de estar donde estoy" tras reconocer que "nunca creía que iba a ser secretario general de mi partido".

"Puedo decir que ha sido una experiencia inigualable estar donde estoy. Me he divertido, creo que también es importante trabajar y divertirse, y hemos intentado hacer un partido distinto, diferente y que esté muy cerca de la gente", ha añadido.

En este sentido, Repullo ha destacado el "cambio" que ha experimentado el PP-A desde 2019 porque "siempre hemos tenido vocación de gobernar, pero no gobernábamos y hemos tenido que adaptar un partido que estaba en la oposición en Andalucía a un partido de gobierno y eso cambia mucho por la capacidad de poder ser correa de transmisión real con la Junta para poder cambiar las cosas".

VOX HUYE DE LOS GOBIERNOS "A LAS PRIMERAS DE CAMBIO"

Sobre las expectativas en las próximas elecciones autonómicas, el secretario general del PP-A ha destacado que todas las encuestas reflejan que "los andaluces quieren estabilidad y voten a quien voten prefieren a un presidente como Juanma Moreno" y ha advertido de que "la realidad en otros territorios de España se genera inestabilidad, bien por parte del PSOE o bien por parte de Vox, un partido que cuando ha tenido la oportunidad de gobernar ha huido a las primeras de cambio porque van a hacer una oposición para intentar ganar votos y hacer política, pero no le interesa nada la gestión".

"Tenemos el ejemplo de Extremadura, donde no ayudan a la gobernabilidad y a tener esa estabilidad que hace tener unos presupuestos como tenemos en Andalucía, que resuelven problemas de la gente y que sirven para llegar y alcanzar los retos que se plantean los andaluces. Por eso, ahora mismo, la opción más realista y en la que podemos apostar por esa forma de hacer cercana, es la que representa a nuestro presidente, Juanma Moreno", ha concluido.