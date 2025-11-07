José Luis Sanz señala en el Congreso del PP-A el "gran reto" de revalidar una "mayoría estable" para Juanma Moreno

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha dado este viernes la bienvenida a los asistentes al 17º Congreso autonómico del PP andaluz que se celebra este fin de semana en la capital andaluza, y ha señalado el "gran reto" de conseguir que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, revalide una "mayoría estable" en las elecciones autonómicas previstas para 2026, después de la mayoría absoluta con la que venció en la cita de junio de 2022.

José Luis Sanz ha intervenido como anfitrión al inicio de la jornada inaugural del congreso de los 'populares' andaluces que este viernes ha comenzado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, y del que Juanma Moreno saldrá reelegido como líder del PP-A.

El alcalde ha augurado un congreso "muy fructífero y productivo", y ha agradecido a Moreno y al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que "hayan elegido la ciudad de Sevilla" para su celebración, porque "Sevilla es una ciudad que le trajo suerte siempre a nuestro presidente, y es de esas ciudades que más ha notado el cambio político en Andalucía" que vino de la mano del presidente 'popular', según ha subrayado.

En esa línea, ha aseverado que "Sevilla es una ciudad que le debe mucho a Juanma Moreno" y a "ese cambio que se produjo en nuestra tierra hace ya más de seis años", con la llegada del líder del PP-A al cargo de presidente de la Junta.

Dicho esto, Sanz ha apuntado que está "deseando de que termine" este congreso, del que Moreno saldrá reelegido como presidente con "un resultado histórico" --según ha avanzado--, para "empezar a trabajar" en "el gran reto que tenemos a partir del lunes", en referencia a las próximas elecciones autonómicas, según ha subrayado.

Así, el alcalde ha advertido de que "nos jugamos mucho" en esa cita con las urnas, y "no podemos perder el terreno que hemos ganado y lo mucho que hemos conquistado en estos más de seis años" de gobierno del PP-A en Andalucía, que "se juega muchísimo" en esas elecciones, según ha insistido en avisar José Luis Sanz, quien como alcalde ha agregado que "Sevilla no se puede permitir el lujo de que Juanma Moreno no tenga una mayoría estable en las próximas elecciones autonómicas".

Al hilo, ha remarcado que Sevilla sufre "un déficit de infraestructuras importante" y está "especialmente castigada por el gobierno del PSOE" y por "ese presidente sectario que se ha convertido en el más anti sevillano de nuestra historia democrática", según ha agregado en alusión a Pedro Sánchez.

José Luis Sanz se ha comprometido a estar "trabajando para que Juanma Moreno consiga esa mayoría estable que ha hecho que Andalucía sea hoy una de las locomotoras económicas de nuestro país", y de la que "Sevilla no quiere bajarse", ha agregado.

Tras contraponer el "esfuerzo inversor" de la Junta en Sevilla con la actitud de la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a la que ha reprochado no haber presentado como diputada por la provincia "ni una sola iniciativa defendiendo la ciudad de Sevilla", Sanz ha señalado que, como alcalde de la ciudad, a partir del lunes se piensa "tirar a la calle para defender los intereses de la ciudad de Sevilla".

"Me pienso tirar a la calle para defender los intereses de Andalucía, para que esta tierra siga siendo esa locomotora económica en la que Juanma Moreno la ha convertido", ha aseverado José Luis Sanz para concluir.