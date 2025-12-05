Arranca en Jaén el primer Bootcamp de Ciberseguridad de la Fundación Innovasur

Visita a la Fundación Innovasur. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Innovasur ha iniciado en Jaén su primer Bootcamp de Ciberseguridad, un programa intensivo diseñado para formar a nuevos especialistas en "uno de los sectores con mayor déficit de talento" del país.

De hecho, España necesita cerca de 99.600 profesionales de ciberseguridad, según las estimaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), "una cifra que refleja la urgencia de incorporar nuevos perfiles altamente cualificados ante el crecimiento exponencial de las amenazas digitales", según ha informado Innovasur.

En este contexto, iniciativas como la de la Fundación Innovasur aparecen como "una respuesta directa a esta necesidad", según se ha puesto de relieve en el inicio del 'bootcamp', que ha coincidido con la visita del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Ha conocido la labor que desarrolla la fundación para impulsar la capacitación digital en Andalucía, acompañado por su directora, Mercedes Villegas; el director general de Innovasur, Juan José Prieto, y el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Durante el recorrido por las instalaciones, ha podido conocer el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la empresa, "uno de los más avanzados de la región". Allí ha observado los sistemas de monitorización en tiempo real y ha conversado con los profesionales responsables de gestionar incidentes y proteger infraestructuras críticas para administraciones y organizaciones privadas.

Además, los responsables de la Fundación le han trasladado la evolución del proyecto desde su presentación pública en 2023, concebido como una herramienta para retener talento tecnológico, responder al déficit de perfiles cualificados y generar oportunidades de empleo reales en un sector con previsiones de crecimiento sostenido.

"Para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es una grata sorpresa venir a Jaén y encontrarnos unas instalaciones de una empresa y una fundación, que son un signo de modernidad, calidad e innovación en la provincia", ha asegurado De la Rosa.

Igualmente, ha señalado que, "a través de proyecto propiciado por el Ayuntamiento de Jaén y hecho realidad por una iniciativa empresarial", la capital "es hoy puntera y va a ser ejemplo de una formación y una producción tecnológica que va a permitir exportar talento y nos va a convertir en referentes en formación".

En este sentido, el alcalde ha recordado que el Consistorio cedió en el pasado mandato el inmueble a la Fundación Innovasur para el desarrollo de su actividad social y formativa. Se trata del antiguo Ceticom, ubicado junto al edificio Emplaza, en el Polígono de los Olivares, que hasta su recuperación había permanecido años en desuso y afectado por actos vandálicos.

"Es un ejemplo de la estrategia municipal de puesta en valor de espacios improductivos. Demuestra que la colaboración público-privada permite rescatar edificios que no prestaban servicio alguno y convertirlos en oportunidades reales de empleo, formación y atracción y desarrollo de talento", ha valorado.

Millán ha resaltado el proyecto que la Fundación Innovasur desarrolla en estas instalaciones y que refleja "que Jaén tiene capacidad para liderar ámbitos tecnológicos punteros, generando oportunidades que hace unos años parecían impensables".

"Es una doble satisfacción haber recuperado un patrimonio municipal que hoy está en carga, al servicio de la ciudadanía, y que además se pone al servicio de un proyecto que genera empleo, riqueza y nuevas oportunidades para Jaén", ha dicho, no sin agradecer a Innovasur "su compromiso social y territorial".

INTERÉS

El I Bootcamp de Ciberseguridad se llevará a cabo hasta el 3 de marzo. Esta formación ha despertado un interés notable, ya que más de 50 personas han solicitado una de las 20 plazas disponibles, duplicando con creces la oferta inicial.

Este interés no solo refleja la demanda de formación especializada, sino también la diversidad territorial y de perfiles del alumnado seleccionado: el 65% procede de Jaén, pero también participan estudiantes de Murcia (15%), Granada (15%) y de otros países (5%), lo que consolida la capacidad del programa para atraer talento de diferentes regiones y contextos.

Con el objetivo de formar a profesionales capaces de cubrir esta demanda, el bootcamp se estructura en 19 módulos divididos en tres grandes unidades: Fundamentos de Ciberseguridad, Seguridad Ofensiva y Seguridad Defensiva. El programa combina sesiones presenciales, contenido teórico especializado y prácticas reales con profesionales del SOC.

Entre otros contenidos, el alumnado trabajará en análisis de incidentes, gestión de vulnerabilidades, uso de herramientas SIEM, técnicas de pentesting ético y simulaciones avanzadas de ciberataques que reproducen escenarios habituales en empresas y administraciones.

Este programa formativo incorpora también una dimensión social gracias al apoyo de Caja Rural de Jaén, que ha concedido cuatro becas, por un total de 12.000 euros, para facilitar el acceso de cuatro jóvenes con talento e interés en especializarse en seguridad digital. La fundación ha destacado que este tipo de colaboraciones permite ampliar el alcance de la formación y promover la igualdad de oportunidades.

ECOSISTEMA FORMATIVO

La Fundación Innovasur prevé consolidar un ecosistema formativo estable en la provincia, con el objetivo de formar a 100 alumnos al año en programas intensivos como éste y capacitar a más de 1.000 personas mediante diferentes iniciativas vinculadas a la tecnología y la transformación digital en los próximos años.

Desde su creación, ha formado ya a 21 personas en distintas áreas, cifra que aumentará significativamente con la nueva programación formativa y los proyectos previstos para 2026.

"Nuestra fundación nace con un objetivo claro: que los jóvenes de Jaén y de otras provincias de Andalucía no tengan que salir fuera para formarse y trabajar en tecnología", ha explicado Prieto, quien ha destacado que la elevada demanda del programa "demuestra que la ciberseguridad es una oportunidad real de empleo y un camino para transformar el futuro económico de la provincia y de la región".