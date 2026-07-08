Arranca una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Orce (Granada)

Excavaciones en los yacimientos de Orce (Granada). - UGR

ORCE (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

Un equipo interdisciplinar formado por más de 50 investigadores de una decena de universidades y centros de investigación de todo el mundo ha comenzado una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Orce (Granada).

La Universidad de Granada lidera desde hace unos días la octava campaña del ProyectORCE-UGR en los yacimientos de Venta Micena 4, Barranco León y Fuente Nueva 3, en la Zona Arqueológica Cuenca de Orce, con el objetivo de seguir completando el conocimiento sobre el primer poblamiento humano del continente europeo.

Los trabajos se desarrollan en tres enclaves fundamentales para comprender la evolución humana en el extremo occidental de Eurasia: Venta Micena 4, Barranco León y Fuente Nueva 3.

Cada uno de ellos aporta información complementaria sobre los ecosistemas, la fauna, la tecnología y la capacidad de adaptación de las comunidades humanas que habitaron Orce durante el Pleistoceno Inferior.

El director del proyecto, Juan Manuel Jiménez Arenas, destaca que la campaña "ya está ofreciendo los primeros resultados" y subraya "la extraordinaria relevancia científica" de unos yacimientos que conservan los restos más antiguos de presencia humana en el continente europeo.

EXTREMIDAD DE CABALLO

En Venta Micena 4, el más antiguo de los tres sectores, los trabajos de esta campaña se centran en la extracción de los últimos fósiles del corte actual.

Entre los primeros hallazgos destacan restos muy completos de una extremidad de caballo en conexión anatómica (es decir, con la articulación completa), un descubrimiento que apunta a una dinámica distinta a la de Venta Micena 3.

Según Jiménez Arenas, "no se trata, por tanto, de un cubil de hiena, sino de un borde de lago donde los animales se acercaban a beber, a comer y donde muchos fallecían".

A este entorno acudían animales como mamuts, hipopótamos, rinocerontes, ciervos, tigres de dientes de sable o licaones (una especie de perro).

En Barranco León, donde se conserva el resto humano más antiguo de Europa occidental --un diente de leche de un individuo infantil de hace 1,4 millones de años--, la campaña continúa en el sector sur, una de las zonas más ricas y diversas del yacimiento.

La abundancia de industria lítica tallada, huesos procesados por humanos y restos de tortugas terrestres y acuáticas permite avanzar en el conocimiento del comportamiento de los primeros pobladores del continente y reconstruir la variedad de ecosistemas que confluyeron en Orce.

En Fuente Nueva 3, donde los humanos convivieron con mamuts meridionales, los trabajos se concentran en el nivel 3A, definido en la campaña anterior.

Jiménez Arenas destaca que este nivel está proporcionando "un conjunto de industria lítica tallada sin parangón en los yacimientos de Orce".

El contraste con el nivel 5, formado en un periodo más frío y seco, permitirá estudiar cómo los primeros grupos humanos adaptaban su comportamiento a las oscilaciones climáticas.

Según Juan Manuel Jiménez Arenas, "los hallazgos y los datos que estamos obteniendo en esta nueva campaña no solo consolidan el valor excepcional de los yacimientos de Orce, sino que vuelven a situar a la UGR en la vanguardia del mapa internacional de la investigación sobre evolución humana".

"Trabajar en estos contextos nos permite liderar debates científicos globales y demostrar que Granada sigue siendo un referente imprescindible para entender cómo vivieron los primeros habitantes de Europa", ha expuesto.