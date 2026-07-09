Abierto el plazo para que "de manera gradual" más de 4.000 trabajadores del Infoca pidan el complemento por experiencia

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), supervisa el equipamiento expuesto del Plan Infoca 2026, antes de su presentación oficial. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución, con fecha 3 de julio, en la que se dispone la apertura del plazo para que más de 4.000 efectivos del Infoca puedan solicitar el complemento de experiencia operativa y desarrollo profesional para la gestión de emergencias de la Agencia EMA.

Esta resolución, consultada por Europa Press, da carta de naturaleza al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT para implantar un nuevo complemento retributivo vinculado a la experiencia operativa y al desarrollo profesional de los trabajadores del dispositivo.

Esta medida da respuesta a una "reivindicación histórica" del colectivo y beneficia a más de 4.000 empleados, coincidiendo con la constitución del comité asesor que activa el operativo del Plan Infoca para 2026. El acuerdo no articulaba formalmente un complemento de antigüedad debido a las limitaciones legales existentes para aprobar incrementos salariales de esa naturaleza en el actual contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

En su lugar, la Junta optó por diseñar un nuevo complemento denominado de experiencia operativa y desarrollo profesional. Este concepto retributivo se irá implantando "de manera gradual" desde el 1 de enero de 2026, cuyo objetivo es "velar por la estabilidad económica de la plantilla reconociendo formalmente los años de dedicación, sacrificio y la gran profesionalidad de los trabajadores".