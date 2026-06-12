Arranca el programa cultural de verano en el Castillo de La Calahorra (Granada) con conciertos y visitas teatralizadas

Arranca el programa cultural de verano en el Castillo de La Calahorra con conciertos y visitas teatralizadas - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA CALAHORRA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada ha dado comienzo a la programación cultural prevista para los meses de verano en el Castillo de La Calahorra con la actuación musical del pianista David Gómez, que este pasado jueves por la noche presentó su espectáculo 'Noche de piano a la luz de las 200 velas'.

La cita ofreció al público una experiencia sensorial única en la que la música instrumental se fusionó con una cuidada ambientación lumínica, creando una atmósfera irrepetible en el interior de este emblemático monumento.

Esta iniciativa, que tendrá un ciclo de conciertos y visitas teatralizadas, forma parte de la apuesta de la institución provincial por convertir el Castillo de La Calahorra en un espacio vivo para la cultura, acercando nuevas propuestas a vecinos y visitantes.

La diputada provincial de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha animado a los vecinos de la provincia a participar en esta programación y a disfrutar de "una experiencia inigualable en un enclave excepcional que ya es de todos los granadinos. El Castillo de La Calahorra se está consolidando como un referente cultural y turístico de primer nivel, capaz de combinar patrimonio, historia y propuestas artísticas de gran calidad para acercar este espacio único a toda la ciudadanía".

La programación continuará el próximo 18 de junio, a las 21,30 horas, con la actuación de Álvaro Montes, que ofrecerá un repertorio de versiones de reconocidos temas nacionales e internacionales. El ciclo de conciertos concluirá el 25 de junio con la actuación de José Luis Jaén, que protagonizará una velada dedicada a los boleros y las baladas.

VISITAS TEATRALIZADAS

Junto al ciclo de conciertos, la Diputación de Granada pondrá en marcha una serie de visitas teatralizadas que se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre. La actividad estará dirigida por Myriam y Cristina Carrascosa, promotoras y colaboradoras de numerosas producciones culturales dentro y fuera de la provincia.

Las visitas se realizarán en grupos reducidos de 30 personas para garantizar una experiencia cercana y de calidad. La participación será gratuita, aunque será necesaria la reserva previa de entradas, pudiendo cada persona solicitar un máximo de cuatro plazas. En las próximas semanas se habilitarán dichas reservas a través del siguiente enlace.

La programación comenzará el 4 de julio con dos pases previstos a las 19:30 y a las 20:30 horas. La actividad continuará el 25 de julio, nuevamente con dos representaciones en horario de tarde, a las 19:30 y 20:30 horas. El 26 de julio las visitas se trasladarán al horario matinal, con sesiones programadas a las 10:30 y a las 11:30 horas.

Durante el mes de agosto, se celebrarán nuevas representaciones el día 1, con pases a las 19,30 y a las 20,30 horas, y el 22 de agosto, repitiendo estos mismos horarios.

La programación concluirá en septiembre con varias sesiones adicionales. El 5 de septiembre tendrán lugar dos visitas teatralizadas en horario de tarde, a las 18,00 y a las 19,00 horas. Al día siguiente, 6 de septiembre, la actividad se desarrollará por la mañana con pases a las 11,00 y a las 12,00 horas.

Finalmente, el 12 de septiembre, el Castillo de La Calahorra despedirá esta propuesta cultural con dos últimas representaciones, previstas a las 18,00 y a las 19,00 horas.