El Arrebato arranca este viernes en Pozoblanco (Córdoba) el tour de 'El Viaje Inesperado'

Cartel del concierto de El Arrebato en Pozoblanco. - CONCERT TOUR

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El Arrebato da el pistoletazo de salida a 'El Viaje Inesperado', el tour con el que llevará a los escenarios de toda España el directo de su disco homónimo este viernes, 13 de febrero, en el Teatro El Silo de Pozoblanco (Córdoba), que marcará el inicio de un tour concebido para reencontrarse con su público a través de un repertorio que combina estas nuevas canciones con algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Tal y como ha indicado en una nota Concert Tour, en esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, y lo hace con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños.

El Arrebato lleva más de dos décadas regalando canciones que forman parte de la vida de miles de personas. Con su sello inconfundible, ha convertido la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación.

Las últimas entradas están disponibles en Tickentradas, 'elarrebato.es' y en la taquilla del Teatro El Silo.