Arrimadas: En Andalucía "ha habido mucha corrupción" que "no se puede tapar"

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que su partido va a "respetar" lo que dicte la Justicia en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares porque "no somos jueces" pero ha añadido que "ha habido mucha corrupción" en Andalucía "y eso no se puede tapar".

Así se ha pronunciado la portavoz del partido naranja, en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press, sobre la coincidencia de la precampaña electoral para el 2 de diciembre con el inicio de la fase de conclusiones en el juicio de los ERE.

Arrimadas ha lamentado que Andalucía "sea noticia" por la corrupción y que esté asociada a casos concretos como el de los ERE. "Dices ERE y te sale Andalucía", ha dicho antes de reclamar que Andalucía "no sea protagonista por la corrupción sino por los emprendedores, los trabajadores, los pensionistas" con un "cambio" y "nuevas dinámicas".

En cualquier caso, ha apuntado que su formación va a "respetar" lo que diga la justicia en torno a este caso porque "no somos jueces", pero ha añadido que "ha habido mucha corrupción" en Andalucía "y eso no se puede tapar".

"No se puede tapar diciendo que no existe o que son casos que ya no se dan", ha subrayado Arrimadas, quien ha añadido que "tampoco se puede decir que no hay nada que hacer" porque eso da "sensación pesimista" cuando lo que hay que tener es "confianza" en que Andalucía es una tierra en la que "se pueden hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes". "El juicio de los ERE es un caso muy feo que ha afectado a la imagen de Andalucía y espero una nueva etapa en la que esto no se vuelva a repetir", ha zanjado.

"SALIMOS A GANAR" EL 2D

Para Arrimadas, las próximas elecciones son una "oportunidad" para que haya un cambio en la comunidad "liderado" por Cs y comprobar "que si cambiamos el gobierno tendremos una Andalucía mejor de lo que es". "Es posible matemáticamente el cambio, aunque Cs sale a ganar las elecciones", ha resumido, al tiempo que ha destacado la labor del líder de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, que "ha conseguido mejoras" y ha sido "muy responsable"

Preguntada por si su formación baraja la posibilidad de repetir el pacto con el que Cs apoyó la investidura de Susana Díaz, Arrimadas ha dejado claro que su formación "quiere un cambio" y "hay cosas y dinámicas que deben cambiar" pero que, si no gobierna Cs, "serán difíciles de revertir". "Salimos a ganar y salimos a cambiar el gobierno en Andalucía, si hay posibilidad de cambio participaremos en ese cambio de gobierno y sería Cs la fuerza que lo lidera", ha aseverado.

Arrimadas ha concluido asegurando que siempre que tiene oportunidad sale a "defender a Andalucía" porque es una tierra que "tiene que estar orgullosa de lo que es". "Andalucía no puede seguir con índices bajos en cuanto a servicios públicos, sino que tiene que ser una comunidad que lidere rankings y es posible hacerlo, dar la vuelta a la tortilla y liderar muchas cosas", ha dicho la portavoz, quien considera que ha llegado el momento de que la comunidad "defienda con hechos la buena gestión y el buen trabajo de los andaluces".