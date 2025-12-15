El arzobispo de Granada se recupera de una operación en el hombro por molestias tras una caída sufrida hace cuatro años

Monseñor José María Gil Tamayo - ARZOBISPADO

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, se recupera tras la intervención a la que ha sido sometido con éxito este lunes en el Hospital de Neurotraumatología de la capital granadina para la colocación de una prótesis en el hombre derecho a fin de "remediar las consecuencias de una caída sufrida hace casi cuatro años, que seguían produciendo molestias y dificultad de movimiento".

En un comunicado, el Arzobispado de Granada ha detallado que la intervención ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Delgado y su equipo en este centro hospitalario dependiente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. El arzobispo ha mostrado en este contexto su agradecimiento a su personal médico y sanitario así como a "cuantas personas le han encomendado en sus oraciones".

Precisamente este lunes la archidiócesis de Granada celebra el séptimo aniversario de la ordenación episcopal de Gil Tamayo, quien inició su ministerio en la sede apostólica de Granada el 1 de febrero de 2023 y, previamente, el 1 de octubre de 2022, como arzobispo coadjutor.

"En esta fecha significativa, en la que recordamos su 'sí' al ministerio apostólico iniciado en 2018, toda la comunidad diocesana se une de manera especial en oración por su salud", han indicado desde el Arzobispado en otro comunicado en que se encomendaba al Señor y a la Virgen de las Angustias, Patrona de la archidiócesis, el resultado de la intervención quirúrgica, pidiendo en la misma línea por "su pronta y total recuperación para que siga guiando" a la Iglesia granadina "con su entrega y servicio".