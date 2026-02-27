Asaja Andalucia insta al Gobierno a retirar su apoyo al acuerdo de Mercosur por ser "lesivo para los agricultores"

Archivo - Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Andalucía ha instado a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a retirar su apoyo al acuerdo de Mercosur que "no solo es lesivo para los agricultores españoles, sino que perjudica claramente a todos los consumidores y supone una amenaza potencial para la salud".

Desde la organización "no se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, las instituciones europeas deciden acelerar un acuerdo que incrementa los contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España", según ha subrayado en una nota de prensa.

De esta manera, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha insistido en que "no nos oponemos al comercio internacional, pero sí a acuerdos desequilibrados que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal".

Por ello, Asaja ha criticado que la decisión anunciada en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur supone "una auténtica traición al sector agrario europeo".

Ante esto, esta organización "critica duramente que la CE, bajo el impulso directo de la presidenta Von der Leyen, active provisionalmente el acuerdo con Mercosur apenas un par de días después de que una auditoría oficial confirmara que Brasil no ha garantizado plenamente que carne procedente de animales tratados con estradiol quede fuera del mercado comunitario".

Máxime cuando el proceso aún no está cerrado, pues está pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la UE y antes el Parlamento Europeo deberá pronunciarse, además de que se espera un eventual recurso de alguno de los estados miembros que se oponen a Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría bloquear temporalmente su aplicación, tal y como ha señalado Asaja.

Por ello, la organización considera "especialmente grave" que este paso se produzca "apenas unos días después" de que la propia Comisión haya publicado el informe final de auditoría DG(Sante) CT-2025-0241 sobre Brasil, en el que se concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol "no ha sido abordada de forma satisfactoria".

El informe reconoce que las medidas adoptadas por la autoridad brasileña "no han sido plenamente eficaces" para excluir de la exportación a la UE carne de animales tratados con esta sustancia y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en el sistema de control.

Tras la difusión de este informe el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha cuestionado el apoyo incondicional del Gobierno de España al acuerdo con Mercosur. No obstante, la organización ha subrayado que "la batalla no está cerrada".

El acuerdo deberá seguir su recorrido institucional y, una vez que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las dudas jurídicas planteadas, el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva.

Un recurso de un Estado miembro ante del Tribunal de Justifica de la UE, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo.

En este contexto, Asaja ha reiterado su llamamiento al Gobierno de España para que "defienda con firmeza" al sector agrario español y estudie también la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de proteger los intereses de agricultores y ganaderos.

La organización ha advertido de que, ante la gravedad de los acontecimientos, continuará con su calendario de movilizaciones y adoptará las medidas que considere necesarias para defender al campo español.

"El proceso no termina aquí. El sector agrario no va a permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su viabilidad y la seguridad alimentaria europea", ha concluido Asaja.