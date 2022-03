Asaja Andalucía pide al Gobierno "no seguir hacia el desastre" del mundo rural y repensar la PAC por la guerra

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente en Andalucía del sindicato agrario Asaja, Ricardo Serra, ha reclamado este domingo al Gobierno "no seguir hacia el desastre" del mundo rural por no tomar medidas antes los diversos problemas que sufre, como la crisis energética, y ha reclamado repensar la Política Agraria Común (PAC) después de la invasión rusa de Ucrania por la pérdida de capacidad de autoabastecimiento de Europa.

Así se ha pronunciado Serra en declaraciones a Europa Press desde Madrid, donde está participando en la movilización convocada para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan (agricultura, ganadería, caza y toros, entre otras).

Serra ha estimado entre 60.000 y 80.000 personas han asistido desde Andalucía a esta movilización para que en el Gobierno "pongan algún remedio" a los problemas que sufren, que son "los que venimos diciendo desde hace mucho tiempo".

Entre otros ha citado la condonación de préstamos y deudas, no la carencia de estos, la doble tarifa de electricidad o cambios en el canon de riego.

"Lo importante es que si el Gobierno hoy, después de lo que hay en Andalucía y España, no toma conciencia de la necesidad de hacer algo para remediar la situación", no va a haber remedio para "no seguir hacia el desastre".

Asimismo, ha reclamado repensar "si la PAC tiene sentido viendo lo que ha ocurrido en Ucrania y cuando se pierde capacidad de abastecimiento". "Vamos a pensar en esto, dar remedios que realmente sean remedios, no paliativos", ha apuntado.