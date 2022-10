Asaja declarará personas no gratas a los diputados de PSOE y Unidas Podemos por Granada por "abandono del campo"

GRANADA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Granada declarará personas no gratas a los diputados de PSOE y Unidas Podemos (UP) por la provincia en el Congreso al considerar que, en la tramitación de la nueva ley de la Política Agraria Común (PAC), no han apoyado los intereses del sector, y que "es indudable la política de abandono del campo que practican".

Desde Asaja Granada, según ha explicado esta organización en una nota de prensa, lo han querido resaltar "señalando a los políticos" que "no cumplen con sus responsabilidades", a la par que han recriminado "la pésima PAC impuesta sin diálogo" por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "hará perder a los agricultores y ganaderos de la provincia de Granada cien millones de euros en el periodo de aplicación 2023-2027".

Según ha proseguido Asaja, José Antonio Montilla, Elvira Ramón e Inmaculada Oria, del PSOE, y Pedro Honrubia, de UP, "no apoyaron la introducción de dos de las enmiendas más importantes para el sector agrario provincial en la ponencia del proyecto de ley que regula la PAC".

Son "la eliminación de la prohibición de la quema de residuos agrícolas" y, por otro lado, "la aplicación de la doble tarifa eléctrica para los regantes en función de las necesidades de suministro". Estas enmiendas han salido finalmente adelante y serán incorporadas a la ley de gestión de la PAC (pendiente de aprobación), aunque no ha sido precisamente gracias al apoyo" de estos representantes provinciales, que "deberían defender los intereses de agricultores y ganaderos" de la tierra y "han hecho todo lo contrario siguiendo la línea marcada por el Gobierno de España".