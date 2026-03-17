Asaja destaca una montanera "excepcional" en Córdoba, que ha permitido "una alimentación óptima" del ganado

Archivo - Ganado porcino se alimenta en un encinar de la dehesa de Los Pedroches, en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN PRODE - Archivo

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha hecho este martes un "balance muy positivo del desarrollo de la última montanera", que ha calificado como "excepcional, en términos generales", aunque ha reconocido que "se ha visto parcialmente empañada por la pérdida de parte de la cosecha de bellotas a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas".

A pesar de ello, según ha destacado en una nota el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, "hacía tiempo que no teníamos una montanera con tantas bellotas, lo que ha permitido una alimentación óptima del ganado y unos resultados muy satisfactorios en el campo".

No obstante, ha lamentado que "el tren de borrascas haya provocado la caída y pérdida de una parte importante de esa producción, que incluso habría permitido contar con excedente para los cerdos del próximo ciclo, que aprovechan la dehesa a finales de febrero y marzo".

Además, según ha señalado, las precipitaciones no solo han afectado a la disponibilidad de bellota, sino también al normal desarrollo de la actividad ganadera. "El mal clima ha alterado el ritmo habitual en las últimas semanas, dificultando el acceso a las explotaciones, afectando a los caminos y provocando retrasos en los envíos de animales a matadero, al haberse interrumpido en algunos casos la carga en camiones", según ha explicado Adell.

A pesar de estas dificultades, desde la patronal agraria ha subrayado que la calidad final del producto no se ha visto comprometida, es decir, se puede "afirmar que la calidad de los cerdos ha sido excelente. Estamos ante una añada extraordinaria y las piezas ibéricas que salgan de esta montanera serán de una calidad superior", según ha asegurado el presidente.

Por otro lado, Adell ha advertido que, más allá de las condiciones climáticas, el sector sigue "pendiente de una amenaza constante, la peste porcina africana", que continúa siendo "una preocupación para el ibérico andaluz", aunque hay que "destacar que las medidas de bioseguridad implantadas están funcionando y están siendo eficaces para proteger nuestras explotaciones", ha concluido.

Asaja Córdoba ha reiterado su compromiso con la defensa del sector ganadero y ha resaltado el esfuerzo de los productores en una campaña "marcada por condiciones meteorológicas adversas, pero que, en términos generales, deja un resultado altamente positivo para el ibérico de la provincia".