La asamblea de Ganemos decide el domingo si acude a las municipales con Podemos, IU y Equo

Publicado 20/09/2018 18:09:30 CET

CÓRDOBA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de Ganemos Córdoba decidirá el próximo domingo si, finalmente, se presentará a las elecciones municipales de 2019 en confluencia con Podemos, IU y Equo, una vez transcurridos más de tres años del pacto que cerraron para la investidura de la socialista Isabel Ambrosio como alcaldesa y del apoyo externo que han venido dando en ese tiempo al gobierno local de PSOE e IU.

Al respecto de la citada asamblea de Ganemos Córdoba, dos de sus cuatro ediles en el Ayuntamiento, Rafael Blázquez y María Ángeles Aguilera, han confirmado este jueves en rueda de prensa que el domingo en la asamblea ellos mismos conocerán la "última información" que se les ofrezca sobre el proceso de "negociación de la confluencia", en el que, según han asegurado, los concejales de Ganemos afirman no haber intervenido y, es más, aún no han hablado entre sí sobre si defenderán una postura conjunta o no en la asamblea.

Respecto a que Equo haya abandonado el proyecto para las elecciones autonómicas de Adelante Andalucía, del que forman parte Podemos, IU y formaciones andalucistas, y que esto pueda afectar a su posible confluencia con Ganemos, IU y Podemos para las municipales en Córdoba, Blázquez ha dicho que eso es cuestión que atañe, en primer término, a Equo en la capital cordobesa, cuya asamblea se reúne este viernes para decidir, al igual que hará Ganemos el domingo, si se suman a esa candidatura conjunta para las municipales.

En cualquier caso, Blázquez ha dicho esperar, respecto a la asamblea de Ganemos, que "la inteligencia colectiva dé frutos adecuados para el interés de la ciudad", razón por la que el edil tiene "muchas ganas de que llegue el domingo, para que el camino se aclare", tras haber celebrado la pasada semana "una asamblea deliberativa, es decir, solo para hablar, sin la presión que de que tuviésemos que tomar ninguna decisión", como la que sí deberá adoptarse el próximo domingo.

EXIGENCIA PARA LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado y respecto a la negociación con el gobierno municipal de PSOE e IU respecto al presupuesto del Ayuntamiento para 2019, María Ángeles Aguilera ha anunciado que Ganemos Córdoba ha exigido al equipo de gobierno una rendición de cuentas sobre el estado de ejecución del presupuesto en curso, "antes de sentarse a negociar el del año que viene".

La edil ha aclarado que "aún no se han iniciado las negociaciones", tal y como manifestaba hace unas semanas la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), y ha confirmado que sí que ha habido unos primero contactos, pero ha insistido en que, "sin antes conocer cuál es el nivel de ejecución por áreas" del actual presupuesto "no nos podemos sentar a hablar del siguiente" ha insistido.

En este sentido Aguilera ha explicado que su grupo ha solicitado al gobierno local "conocer cuál es el estado de las inversiones por áreas", algo que consideran "una cuestión de transparencia, para poder evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos y tener una visión más global, para ver donde incidir en el próximo expediente", considerando en Ganemos que esa es una cuestión "de sentido común", para "conocer mejor cómo se está invirtiendo el dinero".