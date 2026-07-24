Ascienden a más de 200 los desalojados por el incendio de Cerro Muriano (Córdoba)

Imágenes del incendio forestal declarado este viernes en un paraje de Cerro Muriano. - Guillermo Morales - Europa Press

CERRO MURIANO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El número de desalojados por el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano (Córdoba) asciende a 215 personas de las zonas de Villa Sanjurjo y Villa Alicia, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El fuego, originado por un camión cargado de paja que comenzó a arder en la N-432, ha obligado además a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca.

Así lo ha señalado el consejero en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha explicado que los esfuerzos se han centrado en el flanco izquierdo para proteger las urbanizaciones y que ahora se refuerza el flanco derecho ante la previsión de un cambio de viento que, no obstante, "apunta a poca intensidad".

Durante una atención a medios en el centro cívico de Cerro Muriano, el consejero señaló que el incendio es "muy complicado", aunque la evolución del fuego permite ser "más optimistas" que durante la tarde, después de superar la fase de "máximo riesgo". El incendio, declarado a las 14,39 horas de este viernes, llevó a activar a las 16,58 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca ante la evolución de las llamas.

Sanz ha explicado que el fuego se originó cuando un camión cargado de paja comenzó a arder en el kilómetro 256 de la N-432, en sentido Badajoz, una vía que permanece cortada al tráfico. Las llamas se propagaron con rapidez al alcanzar una zona de abundante vegetación, favorecidas por rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, superiores a las habituales de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Además, ha indicado que se trata de un incendio de carácter topográfico, que avanza ladera arriba.

En las labores de extinción han llegado a trabajar durante la jornada 145 efectivos y 21 medios aéreos: seis aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, dos aviones de coordinación, un helicóptero ligero, seis semipesados y dos pesados.

Por parte del Ayuntamiento de la capital intervienen efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), a la vez que Policía Local mantiene un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408. Igualmente, se ha abierto el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta el PMA, según han detallado desde el Consistorio.