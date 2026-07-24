El incendio de Cerro Muriano (Córdoba) obliga a desalojar a un centenar de personas y supera la fase de "máximo riesgo"

Incendio forestal en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que ha obligado a desalojos preventivos y se ha activado la situación operativa 1. - EUROPA PRESS

CERRO MURIANO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de "muy complicado" el incendio forestal declarado este viernes en Cerro Muriano (Córdoba), originado por un camión cargado de paja que comenzó a arder en la N-432 y que ha obligado al desalojo preventivo de un centenar de personas de las zonas de Villa Sanjurjo y Villa Alicia, así como a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, si bien ha destacado que la evolución del fuego permite ser "más optimistas" que durante la tarde, tras superarse la fase de "máximo riesgo".

Así lo ha señalado el consejero durante una atención a los medios en el centro cívico de Cerro Muriano, tras el incendio declarado a las 14,39 horas de este viernes, que llevó a activar a las 16,58 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca ante la evolución del fuego.

Sanz ha explicado que el incendio se originó cuando un camión cargado de paja comenzó a arder a la altura del kilómetro 256 de la N-432, en sentido Badajoz, una vía que permanece cortada al tráfico. Las llamas se propagaron rápidamente al alcanzar una zona de abundante vegetación, favorecidas por rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, superiores a las habituales de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Además, se trata de un incendio topográfico, que avanza ladera arriba.

En las labores de extinción trabajan 145 efectivos y 21 medios aéreos: seis aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, dos aviones de coordinación, un helicóptero ligero, seis semipesados y dos pesados. El objetivo, ha explicado el consejero, es aprovechar las últimas horas de luz para intentar frenar el avance de la cabeza del incendio, que se dirige hacia una zona de dehesa y, mientras el viento continúe soplando de oeste, no avanza en dirección a Cerro Muriano.

En este sentido, ha detallado que la maquinaria pesada está centrando sus esfuerzos en el flanco izquierdo de la cabeza del incendio, al tratarse del punto que más podría aproximarse a Cerro Muriano. Así, ha señalado que según la información disponible hasta el momento, la urbanización de Villa Sanjurjo no se ha visto afectada por las llamas.

Paralelamente, los medios aéreos actúan sobre el flanco derecho, de forma coordinada con los equipos desplegados en tierra. Sanz ha explicado que la evolución del incendio se ha visto condicionada por los continuos cambios en la dirección del viento, lo que llegó a hacer temer un giro hacia el este y una posible aproximación a Cerro Muriano. Sin embargo, el viento mantiene actualmente componente oeste, por lo que el frente avanza hacia una zona de dehesa y conecta con otro frente activo en el entorno de Villa Enriqueta, conocido como la zona del "frenazo".

Asimismo, el consejero ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno y de todos los efectivos que participan en el operativo, entre ellos Guardia Civil, Infoca y Policía Local.

Por parte del Ayuntamiento de la capital intervienen efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), a la vez que Policía Local mantiene un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408. Igualmente, se ha abierto el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta el PMA, según han detallado desde el Consistorio.