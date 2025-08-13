Asociación Forestal Andaluza apunta al abandono rural y al sistema de prevención como posibles causas de los incendios

Archivo - Imagen de archivo de un bombero en un incendio en Andalucía. - WEB INFOCA - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha llamado la atención este miércoles sobre el abandono rural y el sistema de prevención como posibles causas de los incendios, toda vez que ha achacado al Gobierno andaluz la falta de prevención. "La Junta no lo está haciendo bien; se está enfocando en la extinción", asegura su presidenta, Llanos García.

Los incendios forestales se han extendido por Andalucía en plena ola de calor con fuegos de mucha virulencia, especialmente, en Tarifa (Cádiz) y Jabugo (Huelva), y en declaraciones a Europa Press, Llanos ha apuntando que las autoridades "se enfocan en dar un analgésico sin importarle el origen de la enfermedad, que reside en la falta de gestión del monte y el abandono del mundo rural".

Al respecto de la prevención de incendios, la presidenta ha subrayado que "un monte bien planificado, con población que vive por y del mismo, será más complicado que arda". Con esto, García ha asegurado que el operativo de extinción "tendrá más oportunidades para controlarlo de forma más rápida y más segura".

Pese a que el incendio en la Sierra de la Plata (Tarifa) no llegó a quemar viviendas de la Urbanización de Atlanterra, García ha criticado que "se están dejando que los incendios lleguen a las puertas de los pueblos y urbanizaciones por la falta de gestión de los montes que los rodean".

"En los últimos años se están haciendo muchas inversiones en extinción, pero las inversiones en gestión forestal son muy escasas", ha apostillado García, antigua Jefe de Operaciones de Extinción durante cuatro años en el Infoca.

INFLUENCIA DEL ABANDONO RURAL EN LOS INCENDIOS

Más allá de esa falta de gestión forestal a la hora de incidir en actuaciones de prevención, la representante de la asociación ha insistido en la necesidad de "potenciar los aprovechamientos y trabajos en el monte", así como " invertir en los pueblos y en las economías locales para dar facilidades a la población rural de cara a realizar esos trabajos".

En este sentido, ha explicado que "todas las actuaciones que eliminen materiales vegetales en el monte hace que los incendios sean menos virulentos y mucho más fáciles de controlar cuando ya están activos". "Hay que invertir en los pueblos y fijar población", añade la máxima portavoz de la Asociación Forestal Andaluza.

"En la planificación forestal, se contemplan actuaciones como claras, clareos, talas que disminuyen la carga de combustible y que ayudan a que nuestros montes se rejuvenezcan, se renueven, se mantengan en buen estado fitosanitario y se aprovechen económicamente", ha especificado García.

De hecho, la presidenta ha recordado, al respecto del abandono rural, que "uno de los objetivos en el origen del Plan infoca fue la fijación de población al medio rural y potenciar ese medio, así como los aprovechamientos que surgen de él".

"SIN RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA"

AFA, ante la "deriva que está tomando la prevención de incendios forestales en Andalucía en los último años", ha reiterado el interés de reunirse con la Consejería de Medio Ambiente "en tres ocasiones, sin obtener respuesta por parte del Gobierno autonómico". Tan solo hubo una reunión con el director del Centro Operativo Regional donde "no dejo claro cómo quedaría la prevención dentro del nuevo orden"

Asimismo, desde la asociación han trasladado que "resulta curioso" que la Junta esté separando, con la creación de la nueva Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), la prevención de la extinción, poniendo a cada una de estas armas contra los incendios forestales en consejerías distintas.

MÁS DE 450 INCENDIOS ESTE VERANO

Según los datos del Visor de Incendios de la EMA, desde que comenzó el verano el pasado 21 de junio hasta este miércoles, se han contabilizado un total de 455 incendios, sin especificar, eso sí, la gravedad o si ha superado la índole de conato.

Así, la provincia de Sevilla es la que más incendios acumula con 79; Córdoba en segundo lugar con 77; Huelva con 68; Cádiz y Málaga registran 58; Jaén con 56; Granada con 42 y Almería en último lugar con 17 incendios.