La Asociación Granadina de Fibromialgia apoya la candidatura de Granada a Capital Cultural

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Granadina de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple (Agrafim) ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su compromiso con la mejora de la calidad de vida y la defensa de los derechos de las personas afectadas por estas enfermedades.

En representación de Agrafim, la tesorera, Rocío Rodríguez García, ha firmado el manifiesto de adhesión junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Durante el acto de adhesión, la regidora ha subrayado que la candidatura "no sólo se construye con patrimonio y creatividad, sino también con la enorme red social y asociativa que da sentido a esta ciudad".

"Contar con Agrafim es contar con una Granada que cuida, que escucha y que acompaña". Sus palabras han valorado así, y según ha detallado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Granada este lunes, la dimensión humana de la candidatura, destacando la importancia de que entidades como Agrafim formen parte activa del proyecto cultural.

Por su parte, Rocío Rodríguez García ha destacado que para Agrafim esta adhesión supone "un paso más en nuestro compromiso con Granada y con los valores de sensibilidad, inclusión y dignidad que deben marcar el futuro de nuestra ciudad. Trabajamos desde hace más de dos décadas para visibilizar y apoyar a las personas afectadas por fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, y creemos firmemente que Granada 2031 es una oportunidad para mostrar también la dimensión humana que caracteriza a nuestra sociedad".