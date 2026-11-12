La asociación Los Pedroches informa a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba de la contaminación del agua en La Colada

Archivo - El embalse de La Colada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Los Pedroches Nuestra Tierra, Nuestro Futuro' y la Fundación Savia han mantenido recientemente "una reunión de trabajo con la fiscal de Medio Ambiente" de la Audiencia Provincial de Córdoba, con el objetivo de trasladarle su "profunda preocupación ante la grave crisis ambiental y de salud pública que padece la comarca" de Los Pedroches, en el Norte de la provincia, "debido a la contaminación sistemática" de sus recursos hídricos, en especial en el río Guadamatilla y en el embalse de La Colada.

Según ha informado la asociación en una nota, durante la reunión se ha expuesto "la insostenible situación que obligó a la población de la zona Norte a pasar más de un año sin suministro de agua potable en sus grifos", y se ha dado cuenta también a la Fiscalía de "los elevados y alarmantes índices de fosfato y amonio detectados en el río Guadarramilla, con un impacto contaminante directo sobre el embalse de La Colada y que ponen en riesgo la salud pública de la población".

Esta reunión "da continuidad a la estrategia de acciones" que ambas organizaciones vienen desarrollando de manera ininterrumpida durante los últimos tres años y, en este contexto, las entidades han trasladado a la Fiscalía que, "para revertir una situación, que condena a Los Pedroches a ser una de las zonas más contaminadas de España, es urgente adoptar dos medidas estructurales e inaplazables".

Así, en primer lugar ven preciso llevar a cabo "un control riguroso en origen, para frenar los vertidos y la contaminación de los cauces", y "la instalación de una planta potabilizadora de última generación, capaz de tratar de manera efectiva el agua severamente afectada del embalse de La Colada".

Desde los dos colectivos se ha advertido que "cualquier intervención tangencial o provisional supondrá un gasto inútil de fondos públicos, tal y como se ha demostrado con las cuatro actuaciones ejecutadas recientemente en la zona".

Por último, ambas entidades han reafirmado su "compromiso inquebrantable con la defensa del entorno natural y el bienestar de la ciudadanía, fiscalizando y acompañando cada uno de los trámites administrativos necesarios para garantizar la transparencia, una gestión pública responsable y la protección sostenible de los recursos hídricos de la comarca".