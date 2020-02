Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar alerta de "irregularidades en las contrataciones" debido al Brexit

Publicado 01/02/2020 12:23:04 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles y Fronterizos en Gibraltar, Juan José Uceda, ha alertado de "los numerosos problemas" que afectan a los más de 10.000 trabajadores españoles que diariamente trabajan en Gibraltar y aquellos fronterizos que trabajan en el peñón, entre los que se encuentran las "irregularidades en las contrataciones" ocasionadas por el Brexit.

En este sentido, Uceda ha explicado en declaraciones a Europa Press que "actualmente los contratos tienen buenas condiciones porque están amparados ante Europa, pero puede pasar que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no haya acuerdos en las contrataciones y los gibraltareños tengan privilegios sobre los que vienen de fuera".

"De hecho, se están produciendo ya algunas irregularidades en las contrataciones, despidos e incluso se les está pidiendo residencia en Gibraltar a personas que trabajan en el peñón de forma puntual", ha continuado. Todo ello, "se ve afectado, además, por la fluctuación de la moneda, ya que según como esté la libra, los trabajadores cobrarán más o menos".

En términos económicos, a los trabajadores les afecta "directamente el tema de las prestaciones por desempleo y las pensiones". "Si anteriormente ha habido malos acuerdos entre España y Reino Unido por no querer reconocer a Gibraltar como entidad diferente y los pensionistas que acaban su vida en el peñón no ganan más de 500 euros de pensión, ahora con el Brexit hay un gran desamparo y va a estar aún más complicado", ha indicado Uceda.

Según ha señalado, otra preocupación principal por parte de los trabajadores es la circulación de la zona, ya que temen que por cuestiones políticas "se bloquee esta arteria principal que nutre a Gibraltar". Para ellos, es imprescindible tener garantizada la posibilidad de ir al puesto de trabajo sin la necesidad de esperar largas colas.

Igualmente, otro de los grandes temas es el sanitario, ya que hasta ahora cualquier persona podía ser atendida en Gibraltar o España, pero, tal y como ha explicado Uceda, "el temor es que esto no pueda seguir y si un trabajador tiene un accidente laboral ahora tenga que ser atendido en Gibraltar, que no está preparada logísticamente para tanta gente".

"INCERTIDUMBRE Y POCA INFORMACIÓN"

A pie de calle, los trabajadores de dentro y fuera de la roca han contado su experiencia y la mayoría coinciden en que hay "mucha incertidumbre y poca información" sobre lo que va a pasar a partir de ahora. En general, no tienen miedo, pero tampoco saben si les cambiarán las condiciones laborales en Gibraltar o "incluso si a nivel logístico habrá cambios en la frontera"

Un gibraltareño que vive en Inglaterra ha apuntado que "desde hace tres años se habla del tema sin saber qué va a pasar", aunque desde su punto de vista, "Gibraltar tiene una economía muy ágil y sabrá rectificar los problemas que le puedan surgir". Así, ve con "optimismo" las consecuencias que pueda tener que Reino Unido salga de la UE.

Dentro del gran peñón, distintos trabajadores han insistido en que "no va a pasar nada, no hay ningún miedo", ya que esto lleva un tiempo y "no hay nada nuevo". En general, esperan que la situación no cambie, pero asumirán "lo que tenga que venir" y "se acostumbrarán". Con respecto al turismo y el comercio, han reconocido que puede afectar de forma negativa, aunque esperan que no demasiado porque "en Gibraltar dependemos mucho de la frontera".

En la aduana, desde suelo linense, un trabajador de Algeciras que trabaja en el peñón ha asegurado que lo ve "con incertidumbre y miedo", ya que del Campo de Gibraltar dependen muchas familias. Así, ha señalado que el paso de frontera "afectará lo que quiera los políticos que afecten, porque yo he trabajado en Ceuta y en el paso a Marruecos, que no es de la UE, no hay problemas ni colas, por lo que aquí podría ser igual".

Por último, un italiano que trabaja en Gibraltar ha indicado que no sabe cómo afectará, pero lo que tiene claro es que "va a ser más difícil", ya que a partir de ahora tendrá que tener un pasaporte para entrar. Sea como fuere, espera que "todo sea bueno para las relaciones entre España, Inglaterra y, en su caso, Italia",