La Asociación Vecinal de Valdeolleros inicia una campaña para impulsar la matriculación en colegios públicos

Mural en el CEIP Hernán Ruiz. - ASOCIACIÓN VECINAL DE VALDEOLLEROS

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de Valdeolleros ha iniciado una campaña para impulsar la matriculación en los centros públicos del barrio, recalcando que la escuela pública se caracteriza por ser "gratuita, laica y capaz de atender las necesidades de alumnado de todo tipo preservando la cohesión social y la convivencia plural".

Así lo ha detallado la asociación en una nota en la que ha animado a las familias a elegir "los centros públicos que hay en Valdeolleros", como son los CEIP Nuestra Señora de Linares y Hernán Ruiz, la Escuela Infantil Cruz de Juárez y los IES Grupo Cántico y Ángel de Saavedra.

Al respecto han añadido que la escuela pública está "orientada a la formación integral del alumnado, fomentando la responsabilidad, el respeto y una actitud crítica y comprometida con la sociedad en la que vive". Asimismo, han señalado "los problemas que conllevan el cierre de unidades por falta de apoyo de las instituciones que favorecen a la enseñanza concertada, además del contexto de desprestigio y desinformación", de ahí "la necesaria implicación y compromiso de las AFAS/Ampas".

Igualmente, desde la asociación han remarcado que la escuela pública "cuenta con los servicios necesarios para una educación integral" como son "la formación continua, innovación pedagógica, metodología educativa integral y un profesorado cualificado, que ha accedido a su plaza mediante un proceso selectivo público que acredita su valía para el desempeño de sus funciones", la enseñanza y orientación "personalizadas en las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Compensatoria para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y garantizar el principio de igualdad de oportunidades".

La escuela pública es "inclusiva y garantiza una educación integradora y solidaria en la que las desigualdades sociales no generen marginación" y "defiende los derechos humanos y el bien común, es una escuela que fomenta la colaboración frente a la competición", han afirmado, añadiendo que, además, es "participativa y se gestiona de forma democrática, con la implicación de las madres y padres, del propio alumnado y del personal docente".

Para concluir, han subrayado que los centros públicos no son solo espacios educativos, sino que "son motor de un barrio comunitario, son los que llenan los parques de risas después de clase, los que apuestan por el comercio local y mantiene una relación cercana con el vecindario organizando actividades abiertas, participando en las fiestas del barrio y colaborando con las asociaciones", por lo que matricular a los niños en la escuela pública "no es solo una elección individual: es también una decisión colectiva y política".