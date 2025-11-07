Las asociaciones de personas con diabetes de Andalucía reclaman un "acceso equitativo a los recursos sanitarios"

(Desde La Izda.) El Presidente De FEDE, Antonio Lavado; El Presidente De La SED-FSED, Antonio Pérez, Y La Presidenta De FADA, Ana María Álvarez. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Diabetes (SED) y su fundación (FSED) unen sus fuerzas con la Federación Española de Diabetes (FEDE), que agrupa al mayor número de asociaciones de pacientes con diabetes de toda España, para reclamar un "acceso equitativo a los recursos sanitarios", todo ello en un contexto en el que las asociaciones critican "la falta de protocolos homogéneos para atención en urgencias, hospitalización y educación diabetológica".

Según ha indicado la SED en una nota, la celebración en Córdoba de los principales actos de concienciación e información sobre la diabetes, con motivo de su Día Mundial (14 de noviembre), "no sólo sirve para llamar la atención sobre los retos y avances en este ámbito, sino también para recalcar la frecuencia de la patología, su impacto en todas las esferas de la vida y hacer reivindicaciones sociales y sanitarias".

Como ya es tradicional, la SED, su fundación y la Fede se unen para concentrar en una ciudad española sus principales actividades relacionadas con el Día Mundical de la Diabetes. En esta ocasión lo hacen de la mano de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA) y de la Asociación para la Diabetes de Córdoba (Adicor). La cita sirve, entre otras muchas cosas, para hacer una fotografía de la situación en la que se encuentran las personas con diabetes en esta Comunidad Autónoma.

Según han señalado, en Andalucía, al igual que sucede en el resto del país, la diabetes tipo 2 es la más predominante y representa la mayoría de los casos, mientras que la diabetes tipo 1 supone aproximadamente entre el 5-10% de los diagnósticos.

Los datos más recientes revelan que la prevalencia de la diabetes en Andalucía "supera la media nacional. Según la Consejería de Salud y Consumo, el 15,3% de los adultos andaluces tienen diabetes, mientras que esta tasa es de un 14,1% a nivel nacional", han detallado.

También es más elevada la presencia de prediabetes y, como ha apuntado la presidenta de FADA, Ana María Álvarez, "se estima que hasta un tercio de los pacientes desconocen que tienen la patología, lo que indica una alta tasa de prediabetes no diagnosticada". De la misma forma, según ha advertido, "aunque la mortalidad por diabetes ha descendido en Andalucía más que en otras regiones, la incidencia sigue en aumento, especialmente en población envejecida y con factores de riesgo metabólicos".

Partiendo de esta realidad, desde la federación andaluza se traslada una preocupación "que viene de largo", pero que "se acrecienta con la situación de crisis sanitaria derivada del problema de cribado de cáncer de mama en esta comunidad". Y es que, según señala la presidenta de FADA, "esta crisis sanitaria refuerza preocupaciones que ya venían manifestándose en el ámbito de la diabetes".

PRINCIPALES DEMANDAS

Básicamente, se apuntan dos preocupaciones prioritarias, pues "existe una clara desigualdad territorial en el acceso a tecnologías, como sensores de glucosa o bombas de insulina, que depende del hospital o provincia", ha afirmado Ana María Álvarez. Además, ha continuado, "hay una falta de protocolos homogéneos para atención en urgencias, hospitalización y educación diabetológica".

Ante esta situación, desde FADA se enumeran cinco prioridades y demandas fundamentales como son el acceso igualitario a tecnologías innovadoras, como sensores de glucosa, bombas de insulina y sistemas de monitorización continua; la reducción de desigualdades entre provincias en cuanto a recursos, tiempos de espera y protocolos de atención; la formación específica para profesionales sanitarios en diabetes tipo 1 y tipo 2; acciones para niños y jóvenes en el apoyo escolar y, por último, campañas de sensibilización sobre diabetes tipo 2 y prevención en población general.

Las exigencias y déficits expresados por la entidad vienen marcadas por las líneas estratégicas de la Federación Española de Diabetes, reivindicando la "equidad en el acceso al material sanitario, exigiendo mayor transparencia y apertura en los concursos de compra pública, así como el cumplimiento de los criterios de calidad de sensores y bombas de insulina".

Garantizar la educación terapéutica en diabetes para todos los pacientes es una prioridad para FEDE, que también mantiene una línea de trabajo conjunta con Enfermería, con el objetivo de impulsar la acreditación avanzada de enfermeras expertas en diabetes y promover la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Otro ámbito clave es la concienciación y prevención: en el caso de la diabetes tipo 1, poniendo el foco en el cribado precoz, y en la tipo 2, en la intervención sobre los hábitos de vida.

PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

En este último caso, destaca la participación de la entidad en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030), conocido como Penroi. Se trata de un plan impulsado por el Gobierno que este año ha dado importantes pasos gracias a la participación activa de varios actores sociales implicados, entre ellos FEDE.

Además, desde FEDE se está trabajando en el acompañamiento psicológico de los pacientes y sus familias, el apoyo jurídico para evitar la discriminación laboral y el reconocimiento de la CUME (prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad grave) para las personas con diabetes.