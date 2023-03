Las asociaciones de vecinos del casco de Córdoba afirman que el cambio propuesto sobre placas solares no cambia nada

CÓRDOBA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de vecinos del casco histórico de Córdoba Puerta de Almodóvar, La Axerquía, Regina-Magdalena, La Medina, Galea Vetus de San Agustín, San Lorenzo Existe y La Fuenseca-Santa Marina-Orive ha lamentado este viernes que encargar a los servicios técnicos y jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) un protocolo que permita la instalación de placas solares mediante declaración responsable en inmuebles con ordenanza renovada, tal y como ha aprobado el consejo rector de la GMU, "es un intento de cambiar algo para que nada cambie".

De hecho, según han informado dichas asociaciones en un comunicado conjunto, según "el acuerdo del consejo de la Gerencia de fecha 31 de julio de 2007, desde esa fecha ya era posible la instalación del placas en 'inmuebles que sea de aplicación la ordenanza de zona renovada', como afirma literalmente el citado acuerdo de fecha 2007. La única buena noticia ahora es que la Gerencia va a aprobar que se va a poner a trabajar en el asunto. Esto es, a pensar unos criterios generales y a estudiar las posibilidades con la profundidad que requiere".

En cualquier caso y entre tanto, las asociaciones vecinales han convocado para este mismo viernes, a las 19,00 horas, "una concentración-asamblea vecinal abierta frente al Ayuntamiento", que es la segunda que convocan estas siete asociaciones después de la celebrada el pasado 9 de marzo, y en ella "se expondrá cual es la situación de esta reivindicación y las dificultades que siguen encontrando para hacer efectivo este derecho ciudadano", pues permitir ahora instalar placas en edificios de zona renovada, no solo ya era posible, sino que solo beneficia a unos 400 edificios de los 4.000 del casco histórico.

Por eso, en la asamblea, las AAVV mostrarán su "desacuerdo con la propuesta que el presidente de la GMU", Salvador Fuentes (PP), "ha llevado al consejo de este organismo" y que "es un intento de cambiar algo para que nada cambie", lo cual se suma a que Fuentes, "desde que en mayo" del año pasado "se comprometió a tener una propuesta sobre la mesa una vez pasada la Feria de mayo" de 2022, "no solo no ha presentado ningún documento, sino que no se ha dignado recibir a las asociaciones, a pesar de los múltiples requerimientos formulados por éstas".

Tanto es así, que la primera reunión que tuvieron las asociaciones con Fuentes "después de mayo de 2022, fue el pasado 1 de marzo, y fue como consecuencia de la concentración convocada frente a la sede de la GMU el 7 de febrero".

En esa misma fecha, "en vez de recibir en su despacho en la Gerencia a los colectivos que se concentraban frente al edificio, el presidente convocó una rueda de prensa en la que informó que en el próximo consejo de la Gerencia presentaría una propuesta sobre este particular, cosa que hizo en el último momento y por urgencias, viéndose obligado a retirar dicha propuesta del orden del día a la vista de la imposibilidad de justificar un procedimiento tan precario", llevando a un consejo posterior lo ahora aprobado y que no satisface a las asociaciones.

Por ello, además, las asociaciones expondrán en la asamblea ciudadana las razones que les llevan a "rechazar que para autorizar la instalación de placas solares", más allá de en edificios de zona renovada, sea preciso tramitar una modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), "un proceso que podría eternizar la solución a un problema que debe abordarse desde la perspectiva de la emergencia climática, no desde la óptica puramente administrativa".