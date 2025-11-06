El Ateneo Científico y Cultural de Palma del Río distingue a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ateneo Científico y Cultural de Palma del Río (Córdoba) ha distinguido este pasado miércoles, entre otras personas y entidades, a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba con la distinción 'Al Ándalus Ateneo 2025', cuyo acto de entrega se ha celebrado en el Teatro Coliseo de la localidad.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, en dicho acto, al que han asistido más de 500 personas, entre las que se encontraban representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación provincial y la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, el Ateneo Científico y Artístico ha hecho entrega de los premisos Al Ándalus Ateneo 2025.

Estos premios, a lo largo de las XXII ediciones celebradas, han reconocido la labor de numerosas personas o entidades, llegándose a otorgar más de 250 distinciones, a personas o entidades que con su labor han sido dignas de reconocimiento en el mundo de la seguridad, el deporte, televisión, teatro o cultura, entre otros.

En esta edición y por unanimidad, el Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río ha concedido, entre otras personas y entidades, a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba dicha distinción por su trayectoria en la seguridad y convivencia de todos los ciudadanos y por el 181º aniversario de la fundación del cuerpo.

La distinción, entregada por la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha sido recogida por el coronel Ramón María Clemente Castrejón, jefe de la Comandancia de Córdoba, quien ha agradecido en nombre y representación del más de un millar de guardias civiles de la provincia de Córdoba la concesión de la misma y ha manifestado "que en la provincia de Córdoba, somos responsables de procurar la seguridad de más del 51% de la población, pero lo que es aún más importante y complejo; eso lo hacemos en el 95% de la provincia de Córdoba".

Por tanto, ha resaltado, "no sólo nos encargamos de garantizar la seguridad de nuestros núcleos de población (que también lo hacemos y que sería lo ideal, al tener concentrados población y propiedades), sino que esta seguridad debemos garantizarla y exportarla a nuestras casas aisladas, explotaciones agrícolas y ganaderas, casas de aperos, a nuestros olivos y nuestros cítricos, la seguridad vial de las carreteras, la protección del medio ambiente y un largo etcétera. Pero para ello nos crearon y sigue siendo una prioridad para nosotros".

Estos premios distinguen a personas o entidades que destacan en el ámbito local de la provincia de Córdoba y en el territorio andaluz en todo su conjunto.